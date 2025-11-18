Policía belga detiene por fraude a concejala de ultraderecha y decomisa 17 coches de lujo

1 minuto

Bruselas, 18 nov (EFE).- La policía belga ha detenido a una concejala del partido de ultraderecha flamenca Vlaams Belang por sospechas de fraude social y le han incautado 17 vehículos de alta gama, objetos de lujo, bienes inmobiliarios y dinero en efectivo.

La operación policial se desarrolló el lunes, según el diario Het Laatste Nieuws, que identifica a la implicada como Stefanie Sander, concejala por el Vlaams Belang en la localidad de Houthulst.

Sander, enfermera autónoma a domicilio, y su pareja comparecerán este martes ante un juez de instrucción, detenido al igual que la madre de la política y otra colega enfermera.

Según las sospechas de los investigadores, los implicados habrían participado en un esquema para defraudar a las mutuas que corren con los gastos de los pacientes.

«Estas prácticas debilitan el sistema social belga y la protección social que se ofrece en Bélgica. Esto ejerce una presión adicional sobre el Estado del bienestar. Por ello es importante combatir estos abusos», señala la Inspección de Trabajo, según el periódico 7sur7. EFE

