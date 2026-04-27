Policía de Bolivia indaga caso de hombre acribillado presuntamente ligado a red de Marset

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La Paz, 27 abr (EFE).- La Policía de Bolivia informó este lunes que investiga el asesinato de un hombre de 29 años durante una competencia de coches, quien se cree estuvo vinculado a la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en Estados Unidos.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz (este), Jhonny Coca, indicó en una rueda de prensa que el hecho se produjo el domingo, cuando José Pedro R.V., de 29 años, se dirigía en su coche al punto de partida junto a su copiloto.

En ese instante, se le acercó un hombre que disparó «19 veces», logrando que seis tiros impactaran en la víctima, para luego «darse a la fuga sin poder ser retenido por las personas que estaban en el lugar».

Coca indicó que el piloto fue evacuado a un hospital por algunos «amigos y familiares», pero que «en el camino, falleció».

«Se ha logrado establecer que esta persona tendría un vínculo cercano a la organización de (Sebastián) Marset y que estaría buscado a raíz de un hecho anterior donde se habría realizado un secuestro y posterior tiroteo», señaló el jefe policial.

Por su parte, el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó la relación del fallecido con actividades vinculadas al narcotráfico y que incluso «sería el piloto» de Marset.

Gómez añadió que entre las hipótesis de ese asesinato está la «lucha de poder» por «manejar algunas líneas» de la organización, tras la detención del uruguayo a mediados de marzo, o un posible ajuste por «incumplimiento a algunos compromisos» relacionados con el tráfico de sustancias controladas.

Este suceso ocurrió un día después de que el Ministerio de Gobierno (Interior) denunció la irrupción de unas 30 personas presuntamente vinculadas a Marset en un aeródromo incautado, del que se llevaron objetos «no identificados».

La Policía Boliviana capturó a Marset la madrugada del 13 de marzo en un operativo efectuado en la ciudad de Santa Cruz, en el que no hubo bajas de uniformados ni civiles, para luego expulsarlo a Estados Unidos, país en el que afronta acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero.

La Policía también informó que el fin de semana se produjeron otros dos hechos similares en Santa Cruz, también relacionados a casos de «sicariato».

Uno corresponde al asesinato de un ganadero en el municipio de San Matías, en la frontera con Brasil, cuando la víctima participaba en un campeonato de fútbol y fue acribillada por una persona que abrió fuego e hirió a otras cuatro, dos de las cuales fueron evacuadas a Brasil, sin que la familia permita a la Policía tomar declaraciones.

Mientras que el otro suceso se produjo en el municipio de Puerto Quijarro, también cercano a Brasil, cuando un brasileño de 45 años fue acribillado en la calle junto a su pareja, lo que derivó en la muerte del hombre y el traslado de la mujer a Brasil para recibir atención médica. EFE

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