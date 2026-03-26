Policía de Perú desmiente asesinato y atribuye a infarto la muerte de candidato a Congreso

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Lima, 26 mar (EFE).- El candidato a congresista Gilbert Infante, del partido Fe en el Perú, fallecido el martes en Lima, había sufrido un infarto cuando estaba en una calle del distrito de Chorrillos y cayó al piso, donde sufrió otra lesión, explicó este jueves la Policía Nacional al descartar la hipótesis del asesinato tal como denunció el postulante presidencial de ese grupo, Álvaro Paz de la Barra.

En una rueda de prensa, el jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP), coronel Carlos Guevara, dijo que Infante «en un momento dado se produce el infarto y, por ello, cae pesadamente sobre el pavimento».

«Él está sólo ahí y cae de espaldas y, al caer, se produce una lesión, que es una lesión que quizás ha alcanzado muchas especulaciones», indicó Guevara al mostrar las imágenes de cámaras de seguridad en la zona donde estuvo el candidato a diputado fallecido.

No obstante, el jefe policial añadió que la necropsia ha permitido inferir que esa lesión es perimortem (previo al deceso) y que la causa del deceso es patológica (dolencia o enfermedad).

La versión de la Policía contrasta con la información entregada por el partido del fallecido, dado que su candidato presidencial, Álvaro Paz De la Barra, anunció el miércoles que Infante había sido asesinado el martes en la noche de una forma brutal, después de sufrir lesiones por «ladrillazos».

«Él ha sido asesinado a ladrillazos, ya le habían comentado que a él no lo iban a asesinar con armas de fuego sino que iba a sufrir, así tal cual”, dijo Paz de la Barra a varios medios de comunicación.

El candidato presidencial, que participó la noche del martes en el debate electoral nacional, detalló que Infante fue herido de gravedad en la calle y falleció en el Hospital Casimiro Ulloa, en el distrito limeño de Miraflores.

«Estaba yendo justamente a verse con los que nos han acompañado afuera del debate (presidencial). Hoy recién a las 5.00 de la mañana me he enterado por su esposa y por su familia, que, saliendo (fue asesinado). No es un accidente, es un asesinato”, añadió.

«Le decían, ‘van a van a morir lentamente, así como tu presidente dice que nosotros en la cárcel vamos a cadena perpetua’», dijo el candidato presidencial, que tiene menos de 1 % de intención de voto en las encuestas.

Además, Paz de la Barra agregó que junto a la víctima, otros miembros del partido han recibido amenazas pero optaron por no denunciarlas a la Policía Nacional.

«Él (Infante) ha estado siendo amenazado, (…) vino a mi casa conjuntamente con todos los demás que han estado siendo amenazados. Me han estado enseñando sus mensajes», señaló.

Hace un mes, Infante señaló en una entrevista que, para combatir la criminalidad que azota al país andino, se necesita decisión y afirmó que su partido puede pacificar y derrotar el país “en 100 días con decisión política y mano fuerte”.

En su hoja de vida entregada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato al Congreso no incluyó apenas datos, únicamente que había trabajado en el desaparecido Banco del Trabajo y en el Consorcio G&T Construction Corporation Outsourcing SAC y que había cumplido una sentencia de 2004 sin precisar el delito.EFE

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