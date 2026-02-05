Policía de Uruguay frustra un plan para robar un banco a través de un túnel

La policía de Uruguay desbarató un grupo criminal, formado por locales, brasileños y paraguayos, que cavó un túnel para acceder a las alcantarillas del centro histórico de Montevideo con el supuesto objetivo de robar un banco.

Tras meses de investigación, la policía allanó el local que se usó como base para el frustrado plan este martes.

El operativo «evitó el atraco a una institución financiera», una situación «que hubiera ocasionado un duro daño, un duro golpe a todo el sistema financiero del país», dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, a periodistas este miércoles en conferencia de prensa.

La Fiscalía formalizó este miércoles el caso judicial con la imputación de 11 detenidos que deberán cumplir prisión preventiva por 180 días, mientras se desarrolla la investigación.

El Ministerio del Interior aseguró que la investigación partió de una denuncia anónima sobre venta de estupefacientes en la costa de Canelones, limítrofe con Montevideo.

A mediados de diciembre la causa tomó un giro cuando la policía uruguaya recibió una alerta de sus pares del exterior sobre la posibilidad de que se estuviera ejecutando un plan para robar un banco a través de un túnel.

El ministro del Interior dijo que el caso es «un ejemplo de una banda o un grupo de personas que se organizaron para cometer varios tipos de delitos, entre ellos la tentativa de hurto, la asociación para delinquir y el tráfico de estupefacientes».

En el casco histórico de Montevideo se encuentra el centro financiero de la ciudad, y el túnel se cavó en una zona donde hay varios bancos, incluida la matriz del estatal Banco República.

Las autoridades mantienen en reserva la entidad bancaria que estaba en mira, pero investigan los posibles nexos de los detenidos con organizaciones criminales transnacionales.

