Policía insta a un canadiense a retirar carteles que niegan la existencia de Santa Claus

Toronto (Canadá), 9 dic (EFE).- La Policía canadiense solicitó a un habitante de la localidad de Brantford, a unos 130 kilómetros al oeste de Toronto, que retire los carteles que había colocado en su ventana y que negaban la existencia de Santa Claus, tras recibir numerosas quejas de sus vecinos.

Los carteles contenían mensajes como «Santa es falso», «Santa no es real», «Tus padres son Santa» y «Tu familia compra tus regalos» y eran visibles en la ventana de una casa de Brantford situada en la ruta de la tradicional cabalgata de Santa Claus.

La Policía de Brantford señaló a medios locales que había recibido numerosas quejas, tanto llamadas telefónicas como correos electrónicos y mensajes a través de las redes sociales, de otros residentes de la localidad que expresaban su malestar con la acción de su vecino.

El negacionista de Santa Claus, el personaje también conocido como Papá Noel que en la tradición anglosajona reparte regalos a los niños durante la Nochebuena, retiró los mensajes tras ser visitado por la Policía.

La Policía de Brantford puntualizó que aunque no es ilegal arruinar las Navidades, sí anima a los habitantes de la ciudad a seguir «el espíritu de las fechas y ayudar a fomentar una comunidad positiva y abierta, especialmente durante eventos como la cabalgata de Santa Claus».

Sin embargo, en 1979 y 1980 la Policía canadiense detuvo a un individuo, Richard Dildy, cuando gritó mensajes negando la existencia de Santa Claus durante la tradicional cabalgata de Toronto.

Dildy, un veterano de la guerra de Vietnam, se convirtió en un conocido personaje en Toronto cuando en 1978, tras separarse de su esposa, empezó a recorrer la ciudad con un cartel colgado del cuello en el que indicaba que estaba separado y que necesitaba «una buena mujer para amor y compañía».

Dildy recibió centenares de contactos y terminó reuniéndose con su exesposa aunque continuó con su activismo callejero.

Durante su juicio en 1980 por protestar contra Santa, Dildy apareció en el tribunal con otro cartel que decía: «¡Abajo con Santa!. ¡Arriba con la verdad! ¡Dejen de mentir a los niños! ¡Santa Claus debe ser desenmascarado!».

Dildy, que murió en 1988, fue finalmente condenado a una multa de 50 dólares o cinco días en prisión.

Se da la circunstancia de que desde hace décadas, el Departamento de Defensa de Canadá publica en Navidades información sobre el seguimiento que realiza con sus radares del recorrido de Santa por el país en Nochebuena.

La tradición señala que Santa Claus vive en el Polo Norte, un punto situado en aguas internacionales en el Ártico y que limita con el territorio canadiense. EFE

