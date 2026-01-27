El Parlamento Europeo apoya el nuevo acuerdo con Suiza a pesar de las críticas

El Parlamento Europeo deberá pronunciarse este año sobre los acuerdos entre Suiza y la UE, aunque la mayoría de sus miembros no les han prestado todavía mucha atención. Ep

En el seno del Parlamento Europeo, el nuevo paquete de acuerdos entre Berna y Bruselas es una asociación indispensable ante las tensiones geopolíticas. A pesar de algunas críticas, los eurodiputados implicados no ven ninguna alternativa a este compromiso.

«Si Suiza rechaza los acuerdos negociados con la Unión Europea (UE), no la castigaremos, sino que se castigará a sí misma. Y si Europa dice que no, se privará de tratados que habrían permitido a su economía crecer», afirma Christophe Grudler, eurodiputado liberal francés y ponente para las relaciones con Suiza.

Establecido en Belfort —a un paso de Suiza—, Christophe Grudler conoce bien la Confederación y su sistema político. Una ventaja, ya que debe preparar el informe que se presentará al Parlamento Europeo para aprobar las nuevas normas que regulan las relaciones entre Suiza y la UE. Al igual que el Parlamento suizo, el Parlamento Europeo se pronunciará este año sobre los acuerdos suscritos en 2024 para modernizar las relaciones entre Suiza y la UE, también conocidos como «Bilaterales IIIEnlace externo».

Cuando nos reunimos con él al margen de la sesión plenaria del Parlamento Europeo, el pasado mes de noviembre, Christophe Grudler se disponía a dirigir la primera reunión encargada de examinar los acuerdos. Y se mostraba optimista: «Hay algunas críticas, pero la mayoría de la cámara desea hoy unas relaciones buenas y duraderas con Suiza».

Habrá que abordar, no obstante, algunas preocupaciones. «Una minoría de colegas tiene la impresión de que estamos perdiendo el tiempo negociando con Suiza, tras abandonar en 2021 el acuerdo marco. Consideran que hay otras prioridades», señala Christophe Grudler.

Menciona otra crítica: algunos Estados europeos con un PIB bajo consideran que Suiza no paga lo suficiente para acceder al mercado europeo. La Confederación se ha comprometido a aportar 130 millones de francos al año hasta 2029 en materia de cohesión, y 350 millones de francos para el periodo 2030-2036.

La crisis del multilateralismo impulsa el acercamiento

Tras este primer examen de los acuerdos, nos reunimos con la diputada croata Željana Zovko, cuyo país es una de las economías más pequeñas de la UE. También se hace eco de esta crítica la diputada democratacristiana: «Suiza deberá demostrar su voluntad de contribuir al fondo de cohesión de la UE, ya que se beneficiará de una mejor integración en el mercado único».

Y confirma que el tono general de los debates en el Parlamento Europeo es positivo, mucho más que en el pasado. «Con la nueva situación geopolítica mundial, todo el mundo comprende que hay que acercarse a socios que comparten los mismos valores y dejar de lado nuestras pequeñas diferencias».

«Las mayores concesiones se han hecho para responder a las expectativas de Suiza», estima la diputada croata Željana Zovko. Ep

En su opinión, el compromiso alcanzado es el mejor para ambas partes: «Simplemente no hay alternativa. Se han hecho las mayores concesiones para satisfacer las expectativas de Suiza».

Digerido el abandono del acuerdo marco

Suiza parece haber recuperado su prestigio en el laberinto de las instituciones europeas después del impacto que supuso que el Consejo Federal (Gobierno), en 2021, abandonara el acuerdo marco. Christophe Grudler dice que aquella época en la que se acusaba a la Confederación de un enfoque selectivo, es decir, de elegir lo que le conviene en la UE, ha quedado atrás.

El ponente para las relaciones con Suiza asegura que el dossier ahora es prioritario, aunque reconoce que ha tardado en recuperarse la confianza: «Cuando de la noche a la mañana, sin previo aviso, Suiza se retiró de las negociaciones, nos sentimos decepcionados. Tuvimos que dar por perdidos meses de negociaciones. Durante un tiempo, cuando sacaba el tema casi se me reían en la cara».

«La mayoría de mis colegas no están interesados en este paquete de acuerdos», observa el eurodiputado alemán Andreas Schwab. Swissinfo / Katy Romy

El presidente de la delegación europea para las relaciones con Suiza, Andreas Schwab, matiza: «Es falso pensar que los 720 eurodiputados conocían el abandono del acuerdo marco. La mayoría ni siquiera sabía que se había celebrado un debate sobre este tema».

Según el eurodiputado democratacristiano alemán, el interés por las relaciones con la Confederación sigue siendo limitado. «La mayoría de mis colegas no están interesados en este paquete de acuerdos, porque no se sienten concernidos. Los que siguen este asunto son, sobre todo, los países vecinos de Suiza», subraya.

«La confianza mutua crece día a día»

Los eurodiputados cercanos al expediente observan que los cambios geopolíticos también han modificado la actitud de Suiza hacia la UE. Željana Zovko, que participó en una visita de una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores a Berna, considera que, por primera vez, «los intercambios fueron alentadores y reinó el optimismo».

El austriaco Lukas Mandl, antiguo ponente especial sobre Suiza, presentó un informeEnlace externo en el que se pedía más transparencia y confianza mutua y que el Parlamento Europeo aprobó en 2023. Sentado en la cafetería de los eurodiputados, junto al hemiciclo, se alegra de ver cómo esta confianza crece día a día. «Creo que las relaciones entre la UE y Suiza se toman ahora más en serio que antes. La situación geopolítica y económica ha hecho que ambas partes se den cuenta de que es mejor avanzar de la mano», analiza este miembro del Partido Popular austriaco.

Impresiones que contrastan con la falta de entusiasmo que se percibe en el país. Es cierto que solo la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora) sigue oponiéndose firmemente al paquete de acuerdos, que califica como «tratado de sumisión». Los demás frentes políticos están a favor, pero con muchas salvedades. «Se dice sí a los acuerdos, pero todo el mundo los quiere a su medida», comentaba el periódico Le TempsEnlace externo al término de la fase de consulta.

«Suiza no va a desaparecer»

Ante las críticas, los eurodiputados y eurodiputadas con quienes nos hemos reunido insisten en el respeto de la soberanía helvética. «La diversidad de opiniones es prueba de un proceso democrático riguroso. La UE en ningún caso debe dar lecciones a Suiza, que tomará una decisión soberana», recalca David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

«La UE en ningún caso debe dar lecciones a Suiza, que tomará una decisión soberana», subraya David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Swissinfo / Katy Romy

El eurodiputado democratacristiano alemán, también ciudadano británico, sigue marcado por el Brexit, que califica de «error históricoEnlace externo», y quiere evitar los fallos cometidos en su momento. En su opinión, Berna y Bruselas han encontrado «un buen compromiso, tras unas negociaciones largas y difíciles». «Ambas partes han llegado al límite de lo aceptable», considera.

Andreas Schwab, por su parte, relativiza la oposición de la UDC y la cautela de los demás partidos: «No pedimos que la población suiza se muestre entusiasta o pesimista, sino que haga un cálculo serio». Para él, el debate gira demasiado en torno a cuestiones identitarias, en lugar de centrarse en el contenido de los acuerdos. «A veces da la impresión de que, con estos acuerdos, Suiza va a desaparecer, pero Suiza seguirá siendo Suiza, su soberanía y sus montañas no van a desaparecer, la nieve volverá. Simplemente tenemos que trabajar más de la mano en algunos sectores».

No hay alternativa

Los eurodiputados implicados en las relaciones con Suiza no contemplan el fracaso del paquete de acuerdos negociados con Berna. Pero advierten: en caso de rechazo, las consecuencias podrían ser graves, sobre todo para Suiza. «Algunos de los acuerdos existentes podrían verse cuestionados, empezando por el de libre circulación de personas», estima Andreas Schwab.

En este caso, podría verse especialmente afectada la población suiza residente en el extranjero. Lukas Mandl recuerda los numerosos retos a los que, tras el Brexit, la ciudadanía británica establecida en la UE se enfrentó. «Tuvo que redefinirse su estatus de residentes, incluso para las personas que llevaban décadas viviendo allí», indica.

«Creo que ahora las relaciones entre la UE y Suiza se toman más en serio que antes», señala el eurodiputado austriaco Lukas Mandl. Swissinfo / Katy Romy

Más allá de los aspectos administrativos, un fracaso afectaría gravemente a las relaciones de vecindad, según el austriaco. «Sería el punto cero de las relaciones entre Berna y Bruselas, el punto de congelación: una no relación que habría que redefinir por completo», apunta.

David McAllister añade: «Sin las actualizaciones previstas, los acuerdos existentes entre Suiza y la Unión Europea con el tiempo perderían su eficacia». Precisa que esto no afectaría solo a los intercambios económicos, sino también a ámbitos como la movilidad internacional o la investigación.

Si los Parlamentos suizo y europeo aprueban los acuerdos, el pueblo suizo tendrá la última palabra. Probablemente, en 2027. «Una cosa está clara: un rechazo sería una decisión democrática que muchos lamentarían, pero que habría que respetar. Hacen falta dos para bailar el tango», subraya David McAllister.

Artículo original revisado por Samuel Jaberg. Texto adaptado del francés por Lupe Calvo; y vídeo por Carla Wolff.

