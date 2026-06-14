Manifestaciones feministas en diversas ciudades suizas

Las mujeres de Berna se reunieron en la Plaza Federal. Keystone-SDA

Miles de personas participaron el domingo en huelgas feministas en Basilea, Lucerna, Zúrich y Berna para llamar la atención sobre la discriminación salarial, la violencia de género y el acoso a las mujeres en el lugar de trabajo.

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El sábado se celebraron manifestaciones feministas en Lausana y Neuchâtel, en las que participaron miles de personas. Activistas de Ginebra se unieron a la gran protesta contra el G7 el domingo en la ciudad del oeste de Suiza.

En Berna, el domingo tuvieron lugar diversos actos «descentralizados». La música y los discursos acompañaron a las manifestantes, que se reunieron en la plaza principal de la capital, la Plaza Federal. En lugar de celebrar una gran manifestación, realizaron diversas actividades antes de congregarse frente al edificio del Parlamento federal.

Se calcula que unas 5.000 personas de todas las edades se reunieron por la tarde para el acto conjunto frente al edificio sede del Parlamento, según informó la agencia de noticias Keystone-SDA.

Vestidas en tonos morados y haciéndose oír, expresaron sus reivindicaciones. Sus pancartas llevaban lemas como «Mi coño, mis reglas» o «La protección cuesta dinero, la violencia cuesta vidas». El programa de apoyo incluyó sesiones de DJ y discursos de diversos colectivos.

Las reivindicaciones se centraron en la lucha contra la violencia de género y en la reivindicación de la participación política y la igualdad de derechos para todas, explicó el colectivo organizador. Entre las reivindicaciones específicas se incluyeron, por ejemplo, el acceso seguro al aborto, la introducción de una tercera opción de género abierta en los registros oficiales y criterios de naturalización no discriminatorios.

En el cantón del Tesino, tuvo lugar una jornada de movilización feminista organizada por el colectivo local en Mendrisio.

Adaptación, Patricia Islas

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