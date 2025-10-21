Polonia amenaza con detener a Putin si sobrevuela espacio aéreo polaco rumbo a Budapest

Cracovia (Polonia), 21 oct (EFE) – Polonia podría interceptar el avión del presidente ruso, Vladímir Putin, si éste llegara a cruzar el espacio aéreo polaco para asistir a la reunión planeada con el líder estadounidense Donald Trump en Budapest, advirtió este martes el ministro polaco de Exteriores, Radosław Sikorski.

Sikorski aludió, en declaraciones a la emisora Radio Rodzina, a la posibilidad de que el avión oficial del presidente ruso, Vladimir Putin, volase a Hungría a través del espacio aéreo polaco, actualmente cerrado a las aeronaves rusas.

En este contexto, advirtió, Varsovia «no puede garantizar que un tribunal independiente no ordene al Gobierno detener un avión de este tipo, con el fin de llevar a un sospechoso (de crímenes de guerra) ante el tribunal de La Haya», en referencia a la Corte Penal Internacional (CPI).

El ministro polaco sugirió que Putin podría por el contrario volar a Hungría a través de Turquía, Montenegro y Serbia.

En reacción a estas palabras, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, citado por la agencia RIA Nóvosti, afirmó que las advertencias sobre la seguridad del avión de Putin «demuestran que los polacos están listos para cometer actos de terrorismo».

El riesgo de detención al que se refirió Sikorski se basa en la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) el 17 de marzo de 2023, la cual se dictó contra el presidente ruso y su comisionada para la infancia, Maria Lvova-Belova.

Sobre ambos pesa una acusación de crímenes de guerra y de deportación y desplazamiento ilícito de niños cometidos a partir del 24 de febrero de 2022, fecha en que comenzó la invasión rusa de Ucrania.

La orden obliga a los 125 Estados signatarios del Estatuto de Roma (entre ellos, a Polonia), el tratado que creó la CPI, a detener a Putin si entra en su territorio. EFE

