Polonia decreta prisión preventiva para González, previa a orden de arresto internacional

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Cracovia (Polonia), 15 abr (EFE).- El Tribunal de Apelación de Varsovia ha aprobado la detención preventiva por tres meses para el hispanorruso Pablo González, una resolución judicial previa e imprescindible para que las autoridades polacas puedan emitir una orden de búsqueda y captura internacional del informador, asentado en Rusia tras un canje.

La decisión, adoptada inicialmente el 11 de marzo y que fue publicada este miércoles en exclusiva por el diario Rzeczpospolita, responde a la solicitud del Juzgado de Distrito de Varsovia ante la incomparecencia de González en su juicio por espionaje.

Según confirmó la jueza Ewa Leszczyńska-Furtak, portavoz de asuntos penales, al Rzeczpospolita, el tribunal «ordenó la prisión preventiva del acusado por un período de tres meses a partir de la fecha de su detención».

Este trámite, legalmente necesario para activar la búsqueda internacional, vuelve a dar impulso al caso, pues si bien anteriormente la acusación había solicitado la prisión preventiva contra González, lo había hecho al Juzgado de Distrito de Varsovia, que en ese momento del proceso no tenía tal competencia.

Ahora que ya existe la orden de prisión emitida por el Tribunal de Apelación, el tribunal competente para ordenar la búsqueda internacional es de nuevo el Juzgado de Distrito de Varsovia, organismo que está tramitando la causa principal.

Desde la emisión de la orden de arresto, González no podrá, en teoría, salir de Rusia sin ser detenido.

El profesor Zbigniew Ćwiąkalski, exministro de Justicia, explicó al mismo medio que el acusado «no podrá abandonar Rusia en su propio beneficio» ya que «si viaja fuera del país, será detenido en otros países de Europa o de otra parte del mundo».

Ćwiąkalski recordó además que los delitos de espionaje tienen plazos de prescripción muy largos, por lo que González podría ser arrestado incluso «dentro de diez años».

Por su parte, la defensa, liderada por la abogada Katarzyna Dąbrowska, ha apelado la medida y ha argumentado que su defendido fue extraditado «por la fuerza» fuera de Polonia durante el intercambio de prisioneros de 2024 entre Rusia y países occidentales.

Pablo González, conocido también por el nombre ruso de Pavel Rubtsov, fue detenido en febrero de 2022 en la frontera polaco-ucraniana acusado de ser un agente del GRU (servicio de inteligencia) ruso y de realizar labores de reconocimiento operativo para la inteligencia militar de Moscú.

Tras pasar más de dos años en prisión preventiva en Polonia, fue liberado en agosto de 2024 en un histórico intercambio de prisioneros entre Occidente y Rusia, siendo recibido a su llegada a Moscú por el propio Vladímir Putin. EFE

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