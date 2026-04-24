Polonia y los bálticos instan a UE a apoyar resiliencia en flanco oriental en presupuesto

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Riga, 24 abr (EFE).- Los ministros de Finanzas de los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y de Polonia firmaron este viernes en Vilna una declaración conjunta en la que instan a la Unión Europea (UE) a apoyar la resiliencia económica y financiera del flanco oriental del Viejo Continente cuando se negocia el próximo presupuesto plurianual.

La declaración pide a la UE que actúe para garantizar que los Estados de primera línea del flanco dispongan de suficiente capacidad financiera en el próximo presupuesto comunitario para los años 2028-2034 para responder de manera rápida y eficaz a las circunstancias cambiantes.

La declaración conjunta fue firmada por el ministro de Finanzas de Lituania, Kristupas Vaitiekūnas; el ministro de Finanzas y Economía de Polonia, Andrzej Domański; el ministro de Finanzas de Estonia, Jürgen Ligi; y el ministro de Finanzas de Letonia, Arvils Ašeradens.

«Para la frontera oriental de Europa, la brutal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha sido más que un choque geopolítico: ha representado un cambio estructural a largo plazo en el entorno de seguridad, económico, social y fiscal», señalan en el documento.

«La región se enfrenta a crecientes amenazas de seguridad, incluidos riesgos militares, ataques híbridos, incidentes cibernéticos y presión sobre infraestructuras críticas, lo que requiere inversiones sustanciales y sostenidas en defensa y seguridad», agregan los ministros.

En opinión de los ministros de Polonia y de los países bálticos, esta situación sin precedentes ha redefinido fundamentalmente las prioridades fiscales de los países del flanco oriental de la UE mediante un aumento acelerado de las inversiones en defensa y ha revelado que «la seguridad y la estabilidad económica son inseparables».

«La guerra de Rusia en Ucrania ha demostrado claramente que ningún Estado miembro puede afrontar estos desafíos por sí solo. Es esencial una acción europea coordinada para garantizar que los países de primera línea tengan la capacidad financiera de responder de forma eficaz y rápida a las nuevas necesidades», enfatizan. EFE

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