Portabella protagoniza festival de cine independiente de Buenos Aires a sus casi cien años

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Buenos Aires, 15 abr (EFE).- La 27 edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) comienza este miércoles con una amplia programación, que incluye una retrospectiva de Pere Portabella, en conmemoración de los casi cien años del cineasta catalán.

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el festival se extenderá hasta el 26 de abril y acogerá más de cien filmes entre estrenos, películas recuperadas y cine de autor llegados de distintos lugares del mundo.

En la sección ‘Focos y Retrospectivas’, el festival presenta ‘Portabella-100’, un programa especial que se extenderá más allá del festival, ya que inicia un año de homenajes hasta 2027, cuando el consagrado cineasta cumplirá cien años.

Entre las películas del realizador catalán que se proyectarán en BAFICI están ‘Informe General’ (1976) e ‘Informe General II: el nuevo rapto de Europa’ (1915), los filmes que políticamente pusieron al autor en un lugar de la historia del cine europeo.

La primera es una síntesis de sus grabaciones en la España posfranquista y la segunda transcurre en medio del descontento social y las movilizaciones que llevaron a este país a la ruptura del bipartidismo.

También se exhibirán otros títulos de Portabella, como ‘Vampir Cuadecuc’ (1970), Suite Miró (1969-1973), Pont de Varsovia (1989) o Mudanza (2008).

A veinte años de la primera retrospectiva del director catalán en el BAFICI, la organización volvió a poner en circulación su obra al considerar que permite “ver o rever un cine vasto, poderoso, variado, curioso, político, vampírico y generoso”.

Su cine, según BAFICI, atraviesa buena parte de la historia del cine español contemporáneo.

Además, este festival exhibirá numerosas producciones independientes argentinas y recupera su tradición como plataforma de difusión de cineastas que trabajan desde estructuras autónomas, entre ellos Raúl Perrone, Matías Szulanski y Lucía Seles.

BAFICI abre con la película ‘Orgullo y prejuicio’, dirigida por Matias Szulanski, mientras que el cierre estará a cargo de ‘Power Ballad’, del irlandés John Carney.

Entre los títulos destacados del festival figuran ‘La verdadera historia de Ricardo III’, de Marcelo Piñeyro; ‘El desencanto’, de Jaime Chávarri; ‘La idiocracia’, de Mike Judge; ‘CIN3 FILI4’, de Perrone, ‘Eight Bridges’, del experimentalista James Benning; ‘My Wife Cries’, de Angela Schanelec; ‘Duse’, de Pietro Marcello; y ‘The Ozu Diaries’, de Daniel Raim, centrado en la figura del cineasta japonés Yasujiro Ozu.

La presencia argentina también estará presente en las competencias oficiales, con títulos como ‘El tren fluvial’, de Lorenzo Ferro y Lucas Vignale; ‘Los vencedores’, de Pablo Aparo; y ‘Hangar rojo’, de Juan Pablo Sallato, este último ambientado en el contexto del golpe contra Salvador Allende en Chile.

Las funciones se repartirán en varias sedes porteñas, entre ellas el Teatro San Martín, el Teatro Presidente Alvear, el Cinépolis Plaza Houssay, el Cinépolis Recoleta, el Cinearte Cacodelphia, el Centro Cultural 25 de Mayo, la Usina del Arte y el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken.

Desde su creación en 1999, el BAFICI se consolidó como una de las principales plataformas para el cine latinoamericano de autor. EFE

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