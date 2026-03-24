Portaviones de EEUU USS Nimitz hará ejercicios con diez países latinoamericanos este año

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Washington, 24 mar (EFE).- El portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz realizará este año maniobras militares con las armadas de diez países diferentes como parte de su despliegue este año en mares de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

El USS Nimitz y su grupo de ataque realizarán ejercicios con las fuerzas navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, según ha informado el Comando Sur estadounidense.

Los buques circunnavegarán las Américas como parte de su despliegue Southern Seas 2026 y realizarán escalas portuarias en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

Southern Seas 2026 supone la decimoprimera edición de estos ejercicios en la región desde 2007.

El grupo de ataque del USS Nimitz, que incopora al destructor de la clase Arleigh Burke USS Gridley, está integrado por el ala aérea embarcada 17 y el escuadrón de destructor 9.

Estas unidades incluyen cazas F-18 y EA-18G (la versión del F-18 adaptado para guerra electrónica), helicópteros polivalentes MH-60 y aviones C-2 de apoyo logístico. EFE

asb/fpa