Portavoz italiana de la Flotilla: Vergonzoso que Israel pueda interceptar barcos en Europa

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Roma, 30 abr (EFE).- La portavoz italiana de la Flotilla Global Sumud, Maria Elena Delia, calificó este jueves de «surrealista y vergonzoso» que 22 embarcaciones civiles que transportaban ayuda humanitaria puedan ser interceptadas «sin ni siquiera llegar a Creta, así que prácticamente en Europa».

«Los activistas dicen que llegaron primero dos buques militares, que se identificaron como buques de la Armada israelí y les pidieron que se detuvieran y dieran la vuelta. Después de pedirles a todos que se arrodillaran en la proa, algunos soldados abordaron con armas de asalto, como también se puede ver en algunos videos. Después de eso, no tuvimos más comunicación con esas embarcaciones», explicó la portavoz en el canal de noticias 24 horas de la televisión pública RAI.

Explicó que, según sus informaciones, «un total de 22 de las 60 embarcaciones que navegaban en aguas internacionales fueron interceptadas, sin siquiera llegar a Creta».

«El Ministerio de Relaciones Exteriores tomó medidas inmediatas y estamos en contacto constante y directo con ellos. Obviamente esperamos declaraciones no solo de nuestro gobierno, sino también de la Unión Europea, porque lo sucedido, repito, es desconcertante. Estamos hablando de injerencias muy graves contra civiles, a bordo de buques humanitarios y en aguas internacionales», añadió Delia.

El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

La Flotilla Global Sumud denunció esta mañana que fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varios barcos, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente.

«Esta noche, el mundo presencia la exportación de la doctrina de abandono planificado del ejército israelí. En una violenta incursión en aguas internacionales, las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud», explicaron en su canal de Telegram.

Y agregaron: «Tras destrozar los motores y destruir los sistemas de navegación, el ejército se retiró, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva en embarcaciones averiadas y no operativas, directamente en la trayectoria de una tormenta inminente», añadieron.

Además, destacaron que «se bloquearon las comunicaciones con múltiples embarcaciones, impidiendo que pudieran coordinarse o pedir ayuda».

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina. EFE

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