Portugal dice estar dispuesto a mantener un trabajo diplomático con Venezuela

2 minutos

Caracas, 3 abr (EFE).- El Gobierno de Portugal está dispuesto a mantener un trabajo diplomático en Venezuela, aseguró este viernes en Caracas el secretario de Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, que concluyó su visita al país suramericano con una reunión con integrantes de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

«Hay mucho trabajo diplomático y político por hacer aquí y estaremos en contacto constante con las autoridades para observar (…) y ayudar en todo lo que se nos solicite», señaló Sousa en declaraciones a la prensa desde la residencia del embajador de Portugal en la capital venezolana, Manuel Frederico Pinheiro da Silva.

Sousa dijo que tiene la intención de volver a Venezuela en un futuro y anticipó que otros miembros del Ejecutivo portugués también visitarán este país.

«Existe una buena expectativa en nuestra comunidad, y yo, como secretario de Estado para las Comunidades Portuguesas, sin duda regresaré a Venezuela para continuar esta labor», apuntó.

Sobre su agenda, indicó que se reunió esta jornada con miembros de la PUD, la coalición que apoya a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, para conocer su opinión sobre la situación venezolana.

A su juicio, la PUD es un bloque que busca una transición pacífica y destacó que «descartan cualquier tipo de violencia».

«Son fuerzas políticas diferentes, quieren un buen funcionamiento institucional, también tienen expectativas y nos han reafirmado que siempre buscan una solución diplomática a los distintos asuntos», afirmó el funcionario, tras señalar que transmitirá esta postura a su Gobierno.

El funcionario comenzó el martes su visita con una reunión con el canciller venezolano, Yván Gil, con quien conversó sobre la situación de los presos políticos con ciudadanía portuguesa que permanecen encarcelados en el país.

También como parte de su agenda, Sousa se reunió con la comunidad lusa en Venezuela y visitó distintos centros portugueses en Caracas y en las ciudades de Maracay y Valencia (centro).

Ante la situación en Venezuela, el Gobierno de centroderecha del primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha mantenido una postura de cautela, alineada con los socios de la Unión Europea (UE), y ha defendido una solución de diálogo, democracia y estabilidad para el país. EFE

sc/lb/sbb