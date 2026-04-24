Portugal elige a Air France-KLM y Lufthansa para presentar ofertas por TAP

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Portugal pidió este jueves a Air France-KLM y a la alemana Lufthansa que presenten ofertas vinculantes para comprar una participación de control en TAP Air Portugal.

El Gobierno portugués busca privatizar la aerolínea que rescató durante la pandemia de la covid-19.

El pasado mes de septiembre, el ejecutivo anunció que buscaba una gran aerolínea internacional que comprara la mayor parte del 49,9% de la participación que tiene previsto vender.

Tanto Air France-KLM como Lufthansa presentaron este mes ofertas no vinculantes, y el Gobierno quiere ahora que presenten ofertas en firme en un plazo de tres meses.

IAG, la matriz de British Airways e Iberia, había expresado su interés en adquirir una participación pero no llegó a presentar ninguna oferta.

El principal interés de TAP para las aerolíneas internacionales son sus rutas a Brasil y a África.

«Dos de los tres grandes grupos de aerolíneas europeos (…) están en la puja, lo que demuestra el atractivo tanto de la compañía como del país», afirmó el ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento.

El ministro de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, responsable de la privatización de TAP, señaló que la decisión final podría tomarse en agosto o a principios de septiembre.

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