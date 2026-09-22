Portugal invita a Talgo y Alstom a presentar una oferta para concurso de alta velocidad

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Lisboa, 22 sep (EFE).- Comboios de Portugal (CP), la empresa pública ferroviaria de Portugal, anunció este martes que invitó a la española Talgo y la multinacional francesa Alstom a presentar ofertas para el concurso de suministro y mantenimiento de trenes de alta velocidad destinados al servicio de pasajeros.

En un comunicado, la compañía indicó que, «tras analizar las dos candidaturas presentadas, el jurado ha validado la admisión en el concurso de las empresas candidatas», por lo que ambas tendrán que presentar ofertas para el suministro del material rodante que adquirirá CP.

Se trata de la compra de 12 automotoras de alta velocidad, sus respectivas piezas de recambio y herramientas especiales, así como la opción de adquisición de otros ocho automotoras.

La licitación, con un precio base de 504 millones de euros, incluye también un servicio de mantenimiento integral, que deberá prestar el adjudicatario durante los dos años siguientes a la recepción del primer tren.

Ahora, ambas empresas deberán presentar sus propuestas, que serán analizadas por CP antes de tomar una decisión final.

El calendario del concurso prevé la firma del contrato en el primer trimestre de 2027, y la entrega del primer tren está prevista para el primer trimestre de 2031.

Estas nuevas unidades motorizadas ofrecerán más de 500 plazas, estarán adaptadas para personas con movilidad reducida e incluirán espacio para bicicletas, wifi, enchufes USB-C y un sistema de videovigilancia.

CP ya ha firmado con Alstom un contrato para el suministro de 153 trenes destinados a los servicios urbanos y regionales, cuya entrega comenzará en 2029.

Para el presidente del Consejo de Administración de CP, Pedro Moreira, esta licitación «supone un paso importante para hacer realidad la entrada de CP en el sector de la alta velocidad».

Portugal está inmerso en el proyecto de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad, que primero conectará Lisboa con Oporto y después se ampliará hasta Vigo (Galicia, España), que está prevista para 2032.

También se proyecta una conexión de alta velocidad Lisboa-Madrid, que se espera que esté lista para 2034. EFE

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