Portugal llena el depósito en España, hasta 20 euros de ahorro

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Vilar Formoso (Portugal), 26 mar (EFE).- Los conductores portugueses están cruzando más la frontera con España desde el domingo pasado para comprar gasolina en el otro lado del límite, desde que el Gobierno español decidió rebajar el IVA de los combustibles del 21 % al 10 %, ya que para ellos llenar el depósito supone un ahorro de unos 20 euros.

A 50 metros de la aduana que separa Vilar Formoso (Portugal) con Fuentes de Oñoro (España), la gasolinera del grupo BP ha notado el incremento de vecinos portugueses que estos días acuden para repostar.

Uno de sus trabajadores, Jorge Miguel Díaz, reconoció a EFE que desde el pasado domingo «se ha notado bastante» el efecto llamada por la diferencia de precios entre las gasolineras de ambos lados de la frontera.

«La reducción ha provocado que los portugueses se acerquen más a echar combustible», aseguró.

Susana Mendes, del pueblo luso de Malhada Sorda, a 15 kilómetros de la frontera con España, explicó a EFE mientras llenaba el depósito, que está más barato en el lado español, ya que, «si durante el año el ahorro son 20 céntimos (por litro), ahora, con el descuento de España, mucho más».

Las consecuencias negativas las padecen las dos gasolineras que están ubicadas en la zona portuguesa de Vilar Formoso, a menos de 500 metros de las zonas de repostaje de Fuentes de Oñoro, en las que apenas paran vehículos para echar combustible.

Y ello pese a que desde el lunes las autoridades de Portugal aplican un descuento extraordinario y temporal en el impuesto sobre el gasóleo de carretera de 2,6 céntimos de euro por litro y en la gasolina sin plomo de 1,4 céntimos por litro.

Aurelio Pereira, que es de un pueblo de la frontera, ha pasado de largo de esas gasolineras lusas para llenar su depósito en el pueblo español de Fuentes de Oñoro (Salamanca): «La diferencia con España son 20 céntimos (por litro), más o menos, y ahora más porque bajó el IVA en España», dijo EFE.

Uno de los empleados de la gasolinera del grupo Gildo de Fuentes de Oñoro, Jorge Costa, apuntó que «el 95 % de los clientes de estas estaciones de servicio son vecinos portugueses».

Si durante todo el año acuden porque se ahorran alrededor de 10 euros por depósito, ahora la diferencia es mayor, «de unos 40 céntimos o, incluso, hasta 50», aseguró Costa, en relación a la medida fiscal aplicada por el Gobierno de España para paliar el alza de los combustible debido a la guerra en Irán.

El viernes pasado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó un primer paquete de medidas para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio, que movilizará 5.000 millones de euros, principalmente a través de rebajas fiscales a la electricidad, el gas y los carburantes.

Fuentes del Ejecutivo español precisaron que la bajada del tipo del impuesto de hidrocarburos supone una reducción de la fiscalidad de la gasolina de 98 octanos de 14,49 céntimos de euro por litro y, en el caso del gasóleo, de 4,9 céntimos por litro. EFE

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