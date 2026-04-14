Portugal pide ayuda al Fondo de Solidaridad de la UE para reconstrucción tras temporales

2 minutos

Lisboa, 14 abr (EFE).- El Gobierno de centroderecha de Portugal solicitó a la Comisión Europea ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europa (FSUE) para financiar la reconstrucción de infraestructuras afectadas por los temporales que azotaron el país ibérico entre el 22 de enero y el 15 de febrero.

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Cohesión Territorial luso indicó este martes que estas borrascas provocaron daños totales que superan los 5.300 millones de euros, por lo que formuló la solicitud al amparo de la categoría de «gran catástrofe».

A lo largo de varias semanas, siete tormentas -incluida Kristin- azotaron Portugal con vientos que superaron los 130 kilómetros por hora, un récord de precipitaciones, varios episodios marítimos y grandes inundaciones y deslizamientos de tierra, recordó la cartera de Economía.

Estos fenómenos provocaron la destrucción de viviendas e infraestructuras críticas como las de suministro de agua, energía y comunicaciones, así como también afectaron servicios públicos como puertos, hospitales y escuelas.

«La solidaridad europea será uno de los componentes del proyecto de reconstrucción y resiliencia con el que el Gobierno está comprometido, aunque, a la luz de la normativa vigente, solo represente una fracción del esfuerzo de inversión y apoyo que necesitamos», dijo el ministro de Economía, Manuel Castro Almeida.

El Ejecutivo portugués ya había solicitado a la Comisión Europea que activara la reserva de crisis para la agricultura de la UE y así apoyar a los productores afectados por los temporales que castigaron al país a principios de año.

Según las cifras oficiales, las borrascas generaron daños valorados en cerca de 500 millones de euros en el sector agrícola, que se suman a cerca de 275 millones de euros estimados en perjuicios en el sector forestal. EFE

lmg/ssa/icn