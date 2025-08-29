Próceres venezolanos en IA exhortan a alistarse ante la «amenaza» de EEUU

Venezuela lanzó una campaña con figuras emblemáticas de la historia elaboradas con inteligencia artificial que llaman a sumarse a la reserva militar para enfrentar una eventual invasión estadounidense.

Héroes de la independencia como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Luisa Cáceres de Arismendi o Manuelita Sáez, así como personajes más recientes de la historia, como los escritores y políticos del siglo XX Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco, participan en esta campaña «Yo me alisto».

El presidente Nicolás Maduro llamó a realizar jornadas de inscripción en la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica.

Maduro denuncia una «amenaza» de Estados Unidos, que anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para operaciones contra el narcotráfico.

La campaña se difunde desde hace días por las redes sociales del gobierno y de altos funcionarios, así como por la televisión oficial. Las imágenes apelan a viejas glorias patrias con un discurso nacionalista.

«Un pueblo que ama la libertad será libre. Hoy la libertad se defiende con tu voz y tu presencia. Yo me alisto», dice un Bolívar en uniforme del Ejército Libertador venezolano y soldados en batalla en el fondo.

El ilustre maestro del Libertador o la esclava que según la leyenda lo amamantó se sumaron al llamado.

«Ah mundo, mi muchacho Simón, que vino a libertar cinco países. Honremos tu valentía y dedicación. Yo me alisto al tricolor», dice la imagen de la esclava Negra Hipólita vestida de harapos.

No está claro cuándo o a dónde llegarán los buques. Estados Unidos -que invadió Granada en 1983 y Panamá en 1989- insiste en que su objetivo en el Caribe es el narcotráfico.

Sin embargo, el tema de una invasión surge en las calles de Venezuela, entre bromas, preocupación, incredulidad y esperanzas de alguno que otro opositor.

Estados Unidos desconoce la reelección de Maduro, alineado con la denuncia de la oposición de que hubo fraude en los últimos comicios presidenciales de julio 2024.

«Jamás reconoceremos como gobierno legítimo de nuestra patria sino al elegido por el pueblo», lanza el Francisco de Miranda de IA, también de uniforme.

