Prada lanza colección de sandalias indias tras casi un año de acusaciones de apropiación

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Nueva Delhi, 28 abr (EFE).- La firma de lujo italiana Prada anunció el lanzamiento de una colección de las tradicionales sandalias indias Kolhapuri, tras verse obligada a sellar una alianza con el Gobierno local para sortear las acusaciones de apropiación cultural que enfrentó hace menos de un año al exhibir el diseño sin dar crédito a su origen.

«Prada se complace en anunciar el lanzamiento de su colección de edición limitada de sandalias, inspiradas en las tradicionales Kolhapuri Chappals indias», recogió en un comunicado la firma, que no confirmó el precio de venta aunque en diciembre indicó a EFE que el par costaría alrededor de 930 dólares.

Como parte de este acuerdo para validar comercialmente el calzado, Prada acompañó el lanzamiento con el anuncio de un programa de formación para 180 artesanos locales de las regiones de Maharashtra y Karnataka, que será financiado y diseñado por la propia firma.

La colección, que estará disponible en 40 tiendas de todo el mundo y en línea, llega tras meses de fricción con el público por acusaciones de apropación cultural de un calzado de siglos que, en las calles de la India, puede encontrarse por menos de 500 rupias (unos 5 dólares).

La polémica estalló en junio del año pasado, cuando la marca presentó un diseño casi idéntico a las tradicionales Kolhapuri en su desfile de Milán sin ningún crédito. Poco después, un ciudadano indio experto en propiedad intelectual presentó una demanda de interés público ante el Tribunal Superior de Bombay.

Días más tarde, Prada envió a un equipo técnico a la ciudad india de Kolhapur para visitar los talleres de seis artesanos autóctonos y observar de cerca el proceso de fabricación manual del calzado con 800 años de historia.

La petición presentada ante la justicia fue desestimada entonces por motivos procesales, aunque forzó que la marca reconociera la «inspiración» en la India y comenzara negociaciones con diferentes organismos del país.

El principal obstáculo legal para la firma era el Indicador Geográfico (IG), una protección que el Estado indio otorga desde 2019 a diferentes productos para garantizar su origen y autenticidad.

Para validar la protección legal, Prada anunció esta semana su colección bajo una alianza con las agencias gubernamentales LIDCOM y LIDKAR, encargadas de salvaguardar las Kolhapuri.

Desde este martes, la web oficial de la marca dedica un espacio especial al proyecto, donde exhibe fotografías de los artesanos locales y detalla la historia del calzado junto con los estándares del lujo italiano. EFE

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