Prada registra beneficio en el 1T, con la integración de Versace

1 minuto

La facturación de Prada aumentó 6% en el primer trimestre de 2026 gracias a la integración de Versace y a un ligero incremento de sus ventas, en un contexto complicado, indicó el jueves el grupo italiano del lujo.

La facturación del grupo alcanzó los 1.670 millones de dólares (frente a 1.569 millones en el primer trimestre de 2025), en un contexto de «tensiones geopolíticas y macroeconómicas crecientes», señaló la empresa en un comunicado.

Esta cifra incluye los 167 millones de dólares de facturación de Versace, adquirida en 2025. Sin su antiguo rival, la facturación del grupo Prada habría caído 4,2% interanual.

El aumento de la facturación está en línea con el consenso de los analistas recopilado por FactSet, y es ligeramente superior en el caso de Versace.

Los resultados del trimestre «prolongan la tendencia de mejora regular y progresiva de las ventas en directo», señaló la compañía italiana.

Para el conjunto del grupo Prada, las ventas minoristas en Oriente Medio cayeron 30%, con un tipo de cambio desfavorable.

La integración de Versace «progresa bien», con una reorganización en curso antes de la «próxima fase de creación», con la llegada prevista del nuevo director artístico Pieter Mulier, prevista para julio, declaró el director general del grupo Prada, Andrea Guerra.

Las ventas de Versace están «en línea con las expectativas», indicó la empresa, que busca recolocar pacientemente la marca en las ventas en directo y mejorar su calidad.

ams-tsz/ljm/er/ahg/mab