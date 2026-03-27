Premio Princesa de Girona: el mexicano Méndez Delgado traduce la química del universo

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Victoria Calvo

Alcalá de Henares (España), 27 mar (EFE).- El astrofísico José Eduardo Méndez Delgado (México, 1994), galardonado con el Premio Princesa de Girona Internacional en la categoría de Investigación, traduce la química del universo con su trabajo y reconstruye el pasado de las galaxias, muy ligado «al oxígeno que respiramos o al calcio de nuestros huesos», según dice a EFE.

Méndez ha ganado el premio con un estudio que resuelve el enigma de la discrepancia de abundancias químicas en nebulosas.

«Entender la química del universo nos permite inferir el pasado y los procesos que moldearon el estado actual de las galaxias», cuenta Méndez a EFE sobre la investigación que lo llevó a conseguir este año el galardón, del que ya se había quedado a las puertas en la pasada edición.

Haber quedado finalista en 2025 motivó a Méndez a seguir y demostrar que “la sociedad está interesada por la ciencia básica, que hay un interés genuino por conocer el universo, que no es algo ajeno a la sociedad, sino que es parte del pensamiento humano”.

La investigación se centra en cómo con los diferentes indicios químicos se puede reconstruir el pasado de las galaxias y cómo todo ello está «muy ligado a nosotros mismos, el oxígeno que respiramos o el calcio de nuestros huesos», detalla.

En definitiva, el galardonado lo define como una “arqueología astronómica”.

La innovación, fundamental para la investigación científica

«Parte fundamental de la investigación científica es la innovación, y la innovación está empujada por la energía que generalmente está presente en los jóvenes», resalta el premiado que, en sus inicios en la carrera científica, tuvo que superar retos derivados del estigma social que existe hacia la población joven.

«Mostrando que los jóvenes somos capaces de llevar disciplinas científicas serias y comprometidas es la forma para que estas ideas se disipen poco a poco», señala.

Para Méndez, su inclinación por la ciencia y especialmente este estudio vino por una » afortunada coincidencia».

Mientras estudiaba las nebulosas más en profundidad, vio que «no solo eran bellas, sino que eran importantes», combinando de esta forma dos pasiones que dieron lugar a la investigación premiada.

Además del talento joven, los Princesa de Girona fomentan las relaciones iberoamericanas con una comunidad de premiados que crece cada año promoviendo el trabajo entre ellos, y de la que el propio Méndez afirma que «es un honor» formar parte.

Méndez estudió su licenciatura en México y vino a España gracias a una beca de la Fundación Carolina.

Eso «me abrió el panorama hacia el mundo de la investigación internacionalizada y, sobre todo, me dio acceso a instrumentos observacionales muy importantes como el Gran Telescopio de Canarias», indica.

Ahora, lidera el estudio de nebulosas dentro del Local Volume Mapper del Sloan Digital Sky Survey y le han nombrado Service Scientist en un proyecto internacional para observar con espectroscopia tridimensional gran parte de la Vía Láctea.

En Alcalá de Henares (Madrid) se dieron a conocer este jueves en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, los ganadores del Premio Princesa de Girona Internacional en sus dos categorías: CreaEmpresa (otorgado a la argentina Mercedes Bidart) e Investigación (a Méndez Delgado).

Los Premios Princesa de Girona, impulsados por la Fundación Princesa de Girona, buscan impulsar el talento joven (de 16 a 35 años) y lo reconocen con una dotación de 20.000 euros y proyección internacional.

Estos galardones se reparten en los ámbitos de Arte, Empresa, Investigación y Social, y serán entregados el 14 de julio en el Gran Teatre Liceu de Barcelona (España). EFE

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