Prensa extranjera decepcionada porque la justicia israelí pospone el acceso a Gaza

La Asociación de Prensa Extranjera en Jerusalén (FPA) expresó el jueves su decepción después de que la Corte Suprema israelí pospusiera su decisión sobre su solicitud de acceso independiente a Gaza, que reclama desde hace dos años.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamás, las autoridades israelíes impiden que los periodistas de medios extranjeros entren de manera independiente al territorio devastado.

Sólo un pequeño grupo de reporteros, autorizados caso por caso, han podido acompañar a las tropas de Israel en el territorio palestino.

La FPA, que representa a los medios internacionales en Israel y en los territorios palestinos y cuenta con cientos de miembros, solicita un acceso inmediato a Gaza.

El jueves por la mañana se celebró una audiencia ante la máxima jurisdicción israelí, la primera desde que la FPA presentó el recurso hace dos años.

El fiscal reconoció que «la situación ha cambiado» desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre, y pidió un plazo adicional de 30 días para analizar el contexto.

El tribunal concedió a las autoridades israelíes un mes para elaborar un plan que permita a los periodistas extranjeros acceder a Gaza, pero hasta ahora ninguna fecha ha sido fijada.

El abogado de la FPA, Gilead Sher, aseguró que el caso podría haberse reevaluado en otros momentos precedentes, como los dos anteriores altos el fuego: en noviembre de 2023 y principios de 2025, así como periodos de «reducción de los combates».

La FPA se declaró «decepcionada por la decisión de la Corte Suprema de otorgar al Estado de Israel un nuevo plazo», según un comunicado publicado después de la audiencia. Sin embargo, espera que el tribunal sea firme «contra nuevos retrasos por parte del Estado».

«No obtuvimos exactamente lo que queríamos. Esperábamos que el tribunal ordenara al Estado abrir inmediatamente la frontera», declaró a AFP Josef Federman, miembro del consejo directivo de la FPA.

«Es algo en lo que hemos trabajado y por lo que hemos luchado durante los últimos dos años», agregó.

«Hoy, el Estado utilizó una vez más tácticas dilatorias para impedir la entrada de periodistas» a Gaza, considera la asociación de periodistas.

La FPA sostiene que el gobierno israelí impide a los periodistas «cumplir con sus deberes periodísticos» y obstaculiza «el derecho del público a la información». «La posición del gobierno sigue siendo inaceptable. Renovamos nuestro llamado para un acceso inmediato a Gaza», añade.

Durante los últimos dos años, la FPA ha solicitado en varias ocasiones el acceso a Gaza para los periodistas. «Estas solicitudes se han ignorado repetidamente, mientras que nuestros colegas palestinos han arriesgado sus vidas para proporcionar sin descanso reportajes valientes desde Gaza», destaca la asociación.

Un periodista de AFP forma parte del consejo de administración de la FPA.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF)se unió a la solicitud presentada por la FPA.

La guerra causó la muerte de más de 210 periodistas palestinos en el territorio, destacó el martes Antoine Bernard, director de defensa y asistencia de RSF.

El 10 de octubre, un alto el fuego entró en vigor en la Franja de Gaza e Israel comenzó a retirar sus tropas de algunas zonas del territorio palestino, en el marco de un acuerdo elaborado sobre la base del plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, destinado a poner fin a la guerra.

