Presentan en Armenia solicitudes de inscripción de 19 fuerzas políticas de cara a comicios

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Tiflis, 23 abr (EFE).- La Comisión Electoral Central (CEC) de Armenia ha recibido las solicitudes de inscripción de 19 fuerzas políticas (17 partidos y dos bloques) que desean participan en las elecciones parlamentarias del 7 de junio, informaron este jueves medios locales.

El proceso de registro de los partidos se prolongará hasta el 3 de mayo, cuando se sabrá qué fuerzas políticas podrán participar en los comicios.

A día de hoy, en los sondeos de intención de voto para los comicios parlamentarios lidera el partido Contrato Cívico del actual primer ministro, Nikol Pashinián, con un 24,3 %.

Le sigue el partido opositor Armenia Fuerte, del empresario armenio-ruso Samvel Karapetián, con el 13,4 %.

La oposición armenia acusa al Gobierno de una acelerada normalización con Azerbaiyán y Turquía, en detrimento de los intereses nacionales, así como de un acercamiento con la Unión Europea, que puede perjudicar los lazos históricos entre Ereván y Moscú.

Las autoridades, por su parte, defienden que los opositores representan al «partido de la guerra» y que la paz en la región y la supervivencia de Armenia dependen de las buenas relaciones con los países vecinos.

A la vez, Ereván niega que sus contactos con Bruselas vayan a perjudicar los vínculos con Moscú. EFE

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