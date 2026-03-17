Presidenta balear, Marga Prohens, se reúne con el presidente dominicano, Luis Abinader

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Santo Domingo, 17 mar (EFE).- La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, se reunió este martes en Santo Domingo con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en un viaje con motivo de un encuentro de «las colectividades baleares de toda Iberoamérica que se celebrará el jueves en Punta Cana».

La presidenta balear encabezará el 26º Pleno del Consejo de las Islas Baleares en el Exterior en el que, dijo, se tiene previsto «estrechar lazos patrimoniales, históricos y culturales, que nos unen con todos estos descendientes de padres o abuelos de las Islas Baleares que decidieron emprender un viaje y un proyecto de vida en estas tierras».

Prohens afirmó que los participantes del pleno son los responsables de mantenerlos esos lazos culturales y costumbres «a miles de kilómetros de distancia y cuya labor agradecemos muchísimo».

Hace dos años este pleno iberoamericano se celebró en Palma de Mallorca (España) y se escogió que este año se celebrara en Punta Cana, indicó tras el encuentro con Abinader, quien no ofreció declaraciones a los medios.

En la reunión con el presidente dominicano Prohens pudo intercambiar las experiencias del convenio que firmó el Govern balear con la República Dominicana el pasado mes de enero, en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), celebrada en Madrid.

En virtud de dicho convenio, el Govern balear, mediante la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares, se ofreció a exportar su experiencia «como líderes europeos en turismo» para formar a profesores y alumnos de la Escuela de Formación Técnico Profesional Villa Suiza en Sabana de la Mar (noreste de República Dominicana).

«No podemos hablar de destino turístico de calidad si no podemos ofrecer un servicio de calidad desde toda la escala de valor del sector turístico, empezando por los trabajadores que se dedican al turismo», explicó.

Prohens anunció que este jueves visitará dicha escuela para conocer la experiencia del primer grupo de profesores que «se está formando en Palma de Mallorca para poder volver aquí con todo este conocimiento».

Por otro lado, la mañana de este martes Prohens participó en el Foro de Mujeres de Impacto organizado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) en el que pudo trasladar la experiencia de baleares como el «principal destino turístico de España y uno de los principales destinos turísticos de Europa».

En el lugar habló de la experiencia balear «desde la gestión del éxito turístico apostando por la sostenibilidad, apostando por poner el turismo regenerativo, por poner la persona y los residentes de los destinos turísticos en el centro de la gestión turística».

«Una gestión turística que pasa por: la sostenibilidad económica, social y ambiental; el equilibrio entre turista y residente; la gestión del éxito, y por enfocar el futuro pensando en el crecimiento, no en volumen, no en número récord de llegada de turistas, sino el crecimiento en valor. (Un) turismo capaz de generar valor en el destino, en las comunidades, en aquello que nos hace únicos al resto de destinos competidores», detalló la presidenta del Govern balear. EFE

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