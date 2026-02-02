Presidenta electa Fernández anuncia un «cambio profundo e irreversible» en Costa Rica

1 minuto

San José, 1 feb (EFE).- La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este domingo en su discurso de victoria un «cambio profundo e irreversible» para fundar «la tercera república» y prometió a la oposición que su Gobierno será de «diálogo y conciliación».

«Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible», expresó Fernández desde una tarima ubicada en las afueras de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores. EFE

dmm/gf/rrt

(foto) (video)