Presidente de Argelia remodela el Gobierno y mantiene sin cambios las principales carteras

2 minutos

(Actualiza con más información de los nombramientos)

Argel, 14 sep (EFE).- El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, designó este domingo al economista Sifi Ghrieb como primer ministro -cargo que ocupaba de manera interina desde la destitución en agosto de Nadri Larbaoui- y anunció una remodelación de Gobierno en el que, no obstante, permanecen sin cambios las principales carteras.

El jefe del Estado Mayor, Said Chengriha, seguirá como ministro delegado ante el Ministro de Defensa; Ahmed Attaf continúa en la cartera de Exteriores y Mohamed Arkab se mantendrá como titular de Energía e Hidrocarburos.

El presidente argelino anunció una cartera única para el sector de las Energías Renovables con Mourad Adjal al frente, ex director general de Sonelgaz, empresa estatal de distribución gasística y electricidad.

El ministro de Transporte, Said Sayoud, sustituirá a Brahim Merad en Interior- que pasa ahora al Ministerio de Estado- en una cartera que ahora incluye Autoridades Locales y Transporte.

De los 34 ministerios del Gobierno argelino, siete estarán ocupados por mujeres, entre ellos, el Ministerio de Comercio Interior con Amal Abdel Latif en la dirección; Kaoutar Krikou en el de Medio Ambiente, mientras Houria Meddahi se mantiene como ministra de Turismo.

Ghrieb, que ocupó la cartera de Industria desde noviembre de 2024 con la anterior renovación del Gobierno, dirigía un plan para la reactivación del sector con el eje en la comercialización y las exportaciones, antes de ser nombrado jefe de Estado.

El nuevo primer ministro manifestó este domingo su compromiso, y «el de todo el equipo gubernamental», garantizar «sobre el terreno» el servicio a los ciudadanos y «consultar» a todos los estamentos «al servicio de Argelia». EFE

lfp-lz/fpa