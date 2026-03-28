Presidente de Irán alaba a Pakistán por mediar para detener la «agresión» de EEUU e Israel

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, elogió el sábado los esfuerzos de mediación de Pakistán para detener la guerra con Estados Unidos e Israel.

En una llamada con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, Pezeshkian «agradeció a Pakistán sus esfuerzos de mediación para detener la agresión contra la república islámica», según la presidencia.

La llamada tuvo lugar antes de una reunión prevista el domingo en Islamabad entre los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Egipto y Turquía para llevar a cabo conversaciones sobre la guerra en Oriente Medio.

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