Presidente de la Fed descarta que EE.UU. esté ante un escenario de estanflación

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Washington, 18 mar (EFE).- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, descartó este miércoles que la actual coyuntura económica en EE.UU. pueda considerarse «estanflación» -estancamiento económico e inflación elevada-, y que la primera economía mundial encara tiranteces debido a una ligera y persistente inflación y el posible impacto del la guerra contra Irán.

«Yo reservaría el término estanflación para un conjunto de circunstancias mucho más graves. Esa no es la situación en la que nos encontramos. Lo que tenemos es cierta tensión entre los objetivos (pleno empleo y una inflación estable del 2 %), y estamos tratando de gestionarla. Es una situación muy difícil, pero no se parece en nada a lo que enfrentaron en la década de 1970», explicó Powell en rueda de prensa.

Un escenario de «estanflación» complica a los bancos centrales determinar la política monetaria, porque las bajadas de tipos de interés para estimular la economía complican todavía más la inflación.

El presidente de la Fed puntualizó que en la década de los 70, marcada por la crisis del petróleo del 73, «el desempleo estaba en dobles dígitos y la inflación era muy alta» y que ahora mismo «el desempleo es bastante normal», la productividad es sólida y el impacto de la inestabilidad en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz todavía no está claro.

«La economía de Estados Unidos está mostrando un desempeño bastante bueno. Es solo que no sabemos cuáles serán los efectos y nadie realmente lo sabe», indicó Powell sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio.

La Fed mantiene sus proyecciones de un desempleo este año alrededor del 4,4 % y rebajó el crecimiento del PIB en solo una décima hasta el 2,4 % en sus conclusiones de hoy.

Powell, que habló con los medios después de que el banco central decidiera hoy mantener sin cambios los tipos de interés, explicó que el incremento de dos décimas en la proyección de inflación para este año recién publicada por la Fed ya refleja en parte la subida del crudo derivada de la guerra de Irán, pero principalmente muestra los efectos de los aranceles del Gobierno del presidente Donald Trump.

Según el jefe del banco central el progreso a la hora de que EE.UU. digiera los gravámenes impuestos a las importaciones está siendo más lento de lo esperado, pero consideró que debería haber avances en ese sentido para mediados de año. EFE

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