Presidente de Paraguay cambia al ministro de Economía pese a que el país creció el 6,6 %

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Asunción, 31 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destituyó al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, como parte de una reestructuración de su Gobierno al cumplir la mitad de su mandato y pese a que el país registró un crecimiento del 6,6 % en 2025, informó este martes la Presidencia.

«El presidente de la República, Santiago Peña, ha dispuesto en la mañana de hoy cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas. En ese contexto, Juan José Galeano, actual asesor económico de la Presidencia (…), asume como ministro interino de la cartera», declaró Giménez en una rueda de prensa televisada.

El portavoz también indicó que el cesado ministro «hizo un trabajo extraordinario» y que bajo su gestión la economía del país se expandió 4,2 % en 2024 y 6,6 % en 2025. EFE

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