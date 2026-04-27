Presidente del Parlasur celebra la inminente entrada en vigor del acuerdo con la UE

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Montevideo, 27 abr (EFE).- El Parlamento del Mercosur (Parlasur) celebró la inminente entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre el bloque suramericano y la Unión Europea (UE), prevista para el próximo 1 de mayo, un hito calificado de «histórico» tras 26 años de espera.

El presidente del Parlasur, el paraguayo Rodrigo Gamarra, destacó este lunes a EFE que el tratado sellado en Asunción supone la creación del «mercado común más grande del mundo», dada la cantidad de habitantes que suman ambas regiones.

Según declaró el jerarca de manera previa a la sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Representantes de Uruguay, este pacto abrirá una puerta a «nuevas oportunidades», a la creación de empleo y al desarrollo económico de los países involucrados.

Gamarra valoró el buen diálogo mantenido con la Unión Europea y adelantó que el Parlasur continuará observando el comportamiento del acuerdo.

El Parlamento del Mercosur, que ya había conformado una comisión de seguimiento previa a la aprobación, vigilará el cumplimiento de las normas para asegurar que el tratado se aplique «lo más rápido posible» a ambos lados del océano.

Por su parte, el diputado brasileño Nelsinho Trad dimensionó el impacto de esta alianza, que involucrará a unos 700 millones de personas y abarcará un mercado de 22 mil millones de dólares.

El parlamentario felicitó a los poderes legislativos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay por la celeridad en sus tramitaciones, resaltando que la materia fue procesada por los parlamentos en «menos de 60 días».

Trad subrayó que la drástica reducción y eliminación de aranceles y tasas tributarias beneficiará directamente tanto al sector agrícola como al industrial, otorgando un mayor poder de compra y grandes facilidades para la exportación.

Sin embargo, el legislador advirtió sobre el desafío que supondrá la competencia europea. En este sentido, explicó que Brasil ha establecido «salvaguardas» para organizar a los sectores productivos que puedan verse afectados y mitigar cualquier perjuicio mediante acciones gubernamentales.

Asimismo, en su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, Trad anunció la creación de un grupo de trabajo en su país para acompañar «paso a paso» la implementación del tratado.

Durante su alocución, sugirió al resto de las naciones del bloque que repliquen esta iniciativa, conformando comisiones mixtas de técnicos expertos y parlamentarios para «extender la mano» a los productores locales ante eventuales distorsiones.

El acuerdo entrará en fase de aplicación provisional el próximo 1 de mayo, tras haber sido avalado por los parlamentos del bloque suramericano.

No obstante, su vigencia plena queda a expensas de la ratificación del Parlamento Europeo, que aguarda un dictamen previo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para confirmar si el texto se ajusta a la normativa comunitaria. EFE

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