Presidente electo de Bolivia dice que está «recuperando el rol» de su país «en el mundo»

3 minutos

La Paz, 24 oct (EFE).- El presidente electo Rodrigo Paz Pereira afirmó este viernes que está «recuperando el rol de Bolivia en el mundo» en sus primeros días al confirmarse su triunfo en la inédita segunda vuelta de las elecciones realizadas el domingo.

En un mensaje en sus redes sociales, Paz se refirió al «trabajo arduo», con «mensajes nacionales e internacionales» que ha estado realizando desde que el pasado domingo, el mismo día de la votación, los resultados preliminares difundidos por el órgano electoral lo anunciaran como ganador de los comicios.

Paz se trazó entre sus tareas «poner a Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, lo que ha significado toma de decisiones» y también agradeció a los presidentes y líderes políticos que se comunicaron con él para felicitarlo.

«Estamos recuperando el rol de Bolivia en el mundo», sostuvo.

El mandatario electo agradeció la «apertura de naciones» y el «grande» gesto de Estados Unidos y de algunos organismos multilaterales que comprometieron apoyo, entre otros, para que Bolivia obtenga los combustibles que actualmente le hacen falta.

Paz también mencionó que se buscó «de forma silenciosa» que «diferentes fuerzas políticas entiendan que es a través de la democracia y reconociendo resultados» que se genera «unidad y fortaleza» y que con un trabajo «en equipo» se podrá sacar adelante al país, que atraviesa una crisis económica.

Además, señaló que, dentro del proceso de transición de Gobierno, se dio un «mensaje claro» para conocer «la realidad de cada ministerio, de cada una de las organizaciones parte del Estado» porque se tiene que «ordenar la casa» para el «beneficio de la economía de la gente».

«Creo que estamos haciendo un buen trabajo con todo el esfuerzo, 24 horas prácticamente sin dormir, pero Bolivia, tú te lo mereces todo. Nos están dejando un momento muy difícil, le vamos a poner corazón y alma para salir adelante», expresó Paz.

El presidente electo afirmó que en su Gobierno estarán quienes «quieran ayudar a la patria de forma honesta y sincera y que quieran ponerle el hombro» al país para salir adelante.

El cómputo oficial que concluyó el miércoles al 100 % ratificó que Paz ganó la inédita segunda vuelta presidencial con un 54,96 % de los votos, frente a un 45,04 % logrado por su rival, el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

El presidente del país, Luis Arce, exmandatarios, políticos opositores, el mismo Quiroga y varios Gobiernos del continente y de Europa felicitaron por el triunfo a Paz, que postuló junto al expolicía Edman Lara.

El nuevo mandatario tomará juramento el próximo 8 de noviembre, para lo cual se estableció una comisión de Transmisión de Mando Presidencial con el Gobierno de Arce, que se encargará de organizar los actos para la investidura.

También se creó otra comisión para la Transición de Gobierno, que trabajará de acuerdo a un calendario acordado por las autoridades salientes y las entrantes para la entrega de informes y documentación oficial. EFE

gb/eb/gad