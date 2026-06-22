Presidente electo de ultraderecha celebra el inicio de una «nueva era» en Colombia

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El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, celebró el domingo el inicio de una «nueva era» en el país tras derrotar en el balotaje más ajustado de la historia al candidato de la izquierda, que gobernaba por primera vez.

El jurista, de 47 años y sin experiencia política, venció por menos de un punto porcentual al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, cuando el país atraviesa la peor ola de violencia en la última década.

Respaldado por Donald Trump, su victoria fue recibida con protestas en ciudades como Bogotá y Cali donde quemaron banderas de Estados Unidos.

Detrás de una urna de cristal antibalas, el abogado celebró el inicio de una «nueva historia para la nación».

«Empieza una nueva era, un cambio de norte, la patria milagro», dijo en la caribeña Barranquilla durante su primer discurso ante miles de simpatizantes.

El conteo preliminar oficial lo da ganador con el 49,6% de los votos por encima de Cepeda que logró 48,7%.

De la Espriella, de nacionalidad colombiana y estadounidense, venció a la izquierda que buscaba acordar la paz con todos los grupos armados.

«A quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años su tiempo se acabó», agregó el abogado que gobernará hasta 2030 y que se hace llamar «El Tigre».

– Trump –

Cepeda aseguró que no aceptará la derrota antes del escrutinio final que tomará algunos días y que impugnará 33.000 mesas electorales con lo que aspira revertir el resultado.

«No vamos a apoyar este gobierno», dijo a la AFP Brandon, un estudiante de 19 años que salió a protestar a las calles en Bogotá. «No me representa como joven. Vamos a ver muchas más» manifestaciones, agregó.

De la Espriella aseguró que el presidente de Estados Unidos le manifestó «su apoyo» en una llamada.

Más tarde, Trump publicó en la red Truth Social el mensaje «Ganó, GRANDE! con una fotografiá del mandatario electo.

El discurso de De la Espriella en favor de Washington, las fuerzas del orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región como el del salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei.

Colombia se suma a una alianza de países de la región aliados de Trump, junto a Chile y Ecuador.

– «Muy nervioso» –

De la Espriella es blanco de críticas por sus frecuentes comentarios machistas y homofóbicos y por representar como abogado a paramilitares y narcotraficantes.

En entrevista con la AFP, el presidente electo dijo que buscará el respaldo de Estados Unidos e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína.

Además, amasó votos como «enemigo acérrimo» de la izquierda ante los pocos avances de las negociaciones con las mafias y en un contexto de tensas relaciones con Washington.

La ley colombiana no permite la reelección y Petro eligió como posible sucesor a Cepeda, un defensor de derechos humanos de 63 años que apostaba por fortalecer los programas sociales que favorecieron a poblaciones pobres y marginadas en uno de los países más desiguales del mundo.

«Estoy muy nervioso porque me preocupa mucho lo que pueda hacer Abelardo (…) hasta donde pueda llegar su sed de poder», dijo en medio del llanto Santiago Galindo, un banquero de 40 años en Bogotá.

Una década después del acuerdo de paz con las FARC, la campaña estuvo marcada por la violencia de grupos armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

-Contra las mafias-

El jurista se opone a la llamada «paz total» con la que Petro aspiraba enterrar décadas de conflicto armado por medio del diálogo con bandas criminales del narco y con las guerrillas.

Expertos advierten que sus promesas de ofensiva militar pueden generar una nueva espiral de violencia.

Había «muchos paños de agua tibia y no había acciones. Llegó el momento de demostrar que el Tigre es el presidente de Colombia. Ya es hora de tomar acciones concretas y esas son las que propone De la Espriella», dijo Ricardo Jerez, un empresario de 59 años en Barranquilla.

Con saludo militar, De la Espriella alardea de cantante y de su vida de lujos en Italia.

«Conecta con un electorado que ya está muy cansado de la inseguridad y necesita soluciones de choque» pero también encarna un modelo «aspiracional» del «empresario que construyó su fortuna», dice Luisa Lozano, experta de la Universidad de La Sabana.

Defiende el porte de armas, la construcción de megacárceles, la explotación de petróleo con fracking, recortar un 40% el Estado y ha dicho que lo «ideal» sería dolarizar la economía.

También propone revisar la permanencia de Colombia en organismos internacionales como la ONU y la OEA.

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