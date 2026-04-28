Presidente finlandés cree poco probable que Rusia ponga a prueba una respuesta de la OTAN

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Helsinki, 28 abr (EFE).- El presidente finlandés, Alexander Stubb, consideró este martes poco probable que Rusia vaya a poner a prueba directamente la defensa colectiva de la OTAN, contemplada en el artículo 5 del tratado aliado, aunque cree que Rusia seguirá lanzando «ensayos híbridos» contra los países europeos.

«No veo ningún incentivo para que Rusia ponga a prueba el artículo 5 de la OTAN. Siempre habrá ensayos híbridos, no lo niego, pero si nos fijamos en el flanco oriental, no creo que lo vaya a poner a prueba», dijo en una rueda de prensa junto a su homólogo estonio, Alar Karis.

Ambos presidentes hicieron un llamamiento a mantener la calma y aumentar la preparación, incluidas las capacidades de defensa, frente a las amenazas rusas de que Moscú podría invadir algún país vecino cuando termine la guerra de Ucrania, algo que calificaron de «táctica rusa para crear ansiedad».

En este sentido, enfatizaron la importancia de que los países europeos sigan tomando una mayor responsabilidad en la seguridad del continente, como exige Estados Unidos, mediante el aumento del gasto en defensa acordado en el seno de la OTAN.

Stubb subrayó que es necesario «cambiar la narrativa» de que Rusia está ganando la guerra de Ucrania y señaló que en los últimos cuatro meses a Kiev le está yendo mucho mejor que a Moscú.

«La cifra de soldados muertos o heridos ha aumentado hasta los 30.000 o 35.000 al mes en el lado ruso, con una proporción de una baja ucraniana por cada cinco rusas», dijo.

Según Stubb, el avance de la ofensiva de Moscú es actualmente mínimo y a un coste muy elevado, y además Ucrania tiene en estos momentos más capacidad de atacar territorio ruso con drones y misiles que al revés.

El presidente finlandés celebró el desbloqueo del crédito europeo de 90.000 millones de euros para Ucrania y la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, y recalcó que Europa debe seguir apoyando a Ucrania.

No obstante, señaló que ha llegado el momento de que la UE empiece a plantearse seriamente quién necesita más a quién y debata a fondo el eventual ingreso de Ucrania en el club comunitario y en la OTAN.

«En lugar de pensar que Ucrania necesita a Europa, quizá deberíamos pensar que Europa necesita más a Ucrania, porque tiene el ejército más grande, eficiente y moderno de Europa», señaló.

Stubb y Karis coincidieron asimismo en que Europa debería prepararse para retomar el diálogo con Rusia en algún momento, ya que hasta ahora es una cuestión que ha delegado en Estados Unidos y las negociaciones entre Washington y Moscú se encuentran en punto muerto debido a la guerra con Irán.

«Llegará un momento en el que debamos abrir canales de comunicación. La cuestión es si lo haremos antes de que termine la guerra de Ucrania o después, y sobre todo bajo qué mandato», dijo Stubb.

El presidente finlandés defendió que este diálogo con Moscú debería tener un mandato colectivo para que ningún país actúe en solitario, como ha hecho Estados Unidos, ya que este tipo de iniciativas generalmente no funcionan. EFE

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