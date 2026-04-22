Presidente israelí aboga por nuevas dinámicas diplomáticas en Oriente Medio y con Líbano

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Jerusalén, 22 abr (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, defendió este miércoles la necesidad de avanzar hacia nuevas dinámicas diplomáticas en Oriente Medio y con el Líbano durante la recepción ofrecida en su residencia al cuerpo diplomático acreditado en Israel con motivo del 78º Día de la Independencia del país.

«Mi sueño es poder ir en coche directamente a Beirut y visitar esa hermosa ciudad», afirmó Herzog, quien también abogó por ampliar los Acuerdos de Abraham como vía para consolidar la normalización de relaciones de Israel con países árabes y musulmanes de la región.

El mandatario añadió además un mensaje de respaldo a los esfuerzos diplomáticos en curso, «al saludar a los equipos» que previsiblemente se reunirán en Washington este jueves y desearles «éxito en la búsqueda de un avance hacia la paz entre Israel y Líbano».

Israel continua atacando el sur del Líbano prácticamente a diario pese a la tregua vigente, y mantiene desplegadas cinco divisiones en la zona ocupando una franja que penetra entre unos 8 y 10 kilómetros desde la frontera común y aísla del resto del país a unos 50 municipios libaneses a los que impide regresar a su población.

En la misma recepción, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, enmarcó la relación con el país vecino en un proceso que calificó de «histórico» al referirse a la apertura de contactos directos tras más de 40 años de ausencia de diálogo formal.

El ministro añadió que «no existiría alternativa» a ese marco de cooperación para alcanzar la paz, y afirmó que el futuro de Líbano, al que describió como un «Estado fallido», debería pasar por «la soberanía, la independencia y la liberación» de lo que calificó como influencia iraní.

Durante su última ofensiva contra el país vecino, iniciada el 2 de marzo, Israel mató a más de 2.000 personas, mientras que 2 civiles y 15 soldados israelíes fallecieron por ataques del grupo chií libanés Hizbulá.

Además, desde la entrada en vigor de la tregua el pasado viernes y hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana libanés contabilizó 220 violaciones del acuerdo por parte de Israel, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos. EFE

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