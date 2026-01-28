Presidente sirio y Putin intercambian elogios en reunión sobre bases militares rusas

El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, visitó este miércoles en Moscú al mandatario ruso, Vladimir Putin, en una reunión centrada en el futuro de las bases militares rusas en Siria, que el Kremlin consideró vitales para sus operaciones en Medio Oriente.

En la segunda reunión entre ambos jefes de Estado desde el derrocamiento en 2024 de Bashar al Asad, Putin destacó que desde entonces «se ha logrado mucho en el restablecimiento» de las relaciones.

Al Sharaa habló del «papel histórico» de Rusia «no sólo en la unidad y estabilidad de Siria, sino en la de toda la región», durante un encuentro que fue televisado.

Durante el encuentro Putin también subrayó que «siguió de cerca sus esfuerzos para restaurar la integridad territorial de Siria».

«Quiero felicitarlos por el impulso que está cobrando este proceso», aparentemente en referencia a la reciente ofensiva de las tropas del gobierno contra fuerzas kurdas en el noreste de Siria.

Rusia retiró esta semana sus fuerzas y armamento del aeropuerto de Qamishli, en la zona autónoma kurda del noreste de Siria, constató un periodista de AFP en el lugar. Moscú había desplegado sus fuerzas allí a finales de 2019, en virtud de un acuerdo con Turquía.

Las fuerzas kurdas aún controlan Qamishli pero han sufrido un importante revés en las últimas semanas frente al ejército sirio, al que han tenido que ceder zonas extensas del norte y noreste de Siria.

Rusia conserva dos bases en el país, la base aérea de Jmeimim, situada junto al aeropuerto de Latakia, y la base naval de Tartús, en la costa del Mediterráneo.

Antes de la reunión, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se mostró optimista sobre el futuro del despliegue militar.

Peskov declinó hacer declaraciones sobre Al Asad, un tema delicado porque el expresidente sirio y su esposa viven refugiados en Rusia. Al Sharaa presiona para que Moscú lo extradite.

La visita del presidente sirio se produce en medio de temores de los europeos y estadounidenses a que los yihadistas vuelvan a tomar terreno en Siria, sobre todo los del grupo Estado Islámico (EI).

Rusia fue un aliado clave de Al Asad durante la sangrienta guerra civil de 14 años y lanzó bombardeos en zonas de Siria controladas por los rebeldes y las fuerzas islamistas, incluida la facción de Al Sharaa. El derrocamiento de Al Asad asestó un duro golpe a la influencia de Rusia en la región.

Estados Unidos aplaudió la caída de Al Asad y ha estrechado los lazos con Al Sharaa, incluso cuando Damasco atacó a las fuerzas kurdas que recibieron apoyo de Occidente durante mucho tiempo.

