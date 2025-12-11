Presunto líder de la MS-13 buscado en Honduras por cuatro homicidios es arrestado en EEUU

Washington, 10 dic (EFE) — Gerson Emir Cuadra Soto, un presunto líder de la pandilla transnacional MS-13 buscado por el asesinato de cuatro personas en Honduras, fue arrestado el 8 de diciembre en Grand Island, Nebraska, informó este miércoles la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de ese estado

Cuadra Soto, de nacionalidad hondureña, estaba acusado en su país de posesión de armas de fuego relacionadas con un cuádruple homicidio cometido en 2022, y habría escapado de prisión mediante sobornos.

Según la denuncia presentada ante un tribunal federal en Lincoln, Cuadra Soto ingresó ilegalmente a Estados Unidos desde México en 2022 y posteriormente obtuvo una licencia de conducir en California con su identidad real.

Agentes federales rastrearon al sospechoso hasta Grand Island, donde residía de manera clandestina, y lo arrestaron sin incidentes.

La denuncia aclara que se trata de acusaciones y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

El agente especial Eugene Kowel, del FBI en Omaha, destacó que la captura «pone de relieve la crucial labor que se realiza a diario para abordar las amenazas de las pandillas transnacionales».

El arresto forma parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia enfocada en frenar la inmigración ilegal, desmantelar cárteles y organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades estadounidenses. EFE

