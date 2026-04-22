Primer ministro de Portugal recibe a Machado «con la mirada puesta» en futuro de Venezuela

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Lisboa, 22 abr (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), recibió este miércoles a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, con «la mirada puesta en el futuro de Venezuela» y con un «espíritu de gran esperanza».

Este futuro «debe pasar por una solución democrática y libre, en la que los venezolanos puedan decidir su futuro», aseguró Montenegro al finalizar el encuentro, que tuvo lugar en la residencia oficial del primer ministro y duró algo más de media hora.

El primer ministro portugués transmitió a la líder opositora venezolana el deseo de su gobierno de que, «dadas las circunstancias que atraviesa el país, pueda ser un momento de transición democrática y que, en el menor tiempo posible, las personas que se encuentran en el exilio puedan regresar al país, como es su caso».

«Y que se pueda celebrar un proceso electoral en el que, de forma absolutamente libre, el pueblo venezolano pueda elegir su futuro y su pueblo pueda disfrutar de todas las oportunidades que ofrece el país», concluyó Montenegro.

Machado, por su parte, salió de la residencia sin prestar declaraciones a la prensa. Previamente, también se reunió con el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel.

Ante la situación en Venezuela, el Gobierno portugués ha mantenido una postura de cautela, alineada con los socios de la Unión Europea (UE), y ha defendido una solución de diálogo, democracia y estabilidad para el país.

A principios del mes de abril, el secretario de Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, visitó Venezuela y se reunió con representantes del Gobierno venezolano y con sectores de la oposición, y afirmó que Portugal está dispuesto a mantener un trabajo diplomático con Caracas.

Machado finalizó esta semana una visita a España donde se reunió con varios líderes de la oposición, en concreto del PP y de Vox, aunque con ningún representante del Gobierno español, lo que ha causado polémica en el país ya que la líder opositora venezolana, al parecer, rechazó reunirse con el presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez. EFE

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