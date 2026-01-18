Primera ministra de Barbados convoca elecciones generales anticipadas el 11 de febrero

1 minuto

San Juan, 18 ene (EFE).- La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, anunció que el 11 de febrero se celebrarán las elecciones generales en el país caribeño, por segunda vez consecutiva anticipados, a pesar de que todavía queda un año para finalizar el mandato actual de cinco años.

La mandataria barbadense, que aspira a un tercer mandato consecutivo, expresó en una reunión pública del gobernante Partido Laborista de Barbados (BLP, por sus siglas en inglés), celebrada el sábado por la noche en la escuela primaria Westbury, que en una democracia «hay que volver para obtener un nuevo mandato».

El BLP obtuvo una victoria aplastante en las elecciones generales de 2018 y de 2022 con los 30 escaños de la Asamblea Legislativa. Derrotó al principal partido de la oposición, el Partido Laborista Democrático (DLP, por sus siglas en inglés), liderado por Ralph Thorne, que asumió la dirección del partido en febrero de 2024.

El BLP consiguió todos los escaños del Parlamento en dos citas electorales consecutivas. EFE

