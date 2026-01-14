Primera ministra japonesa disolverá el parlamento para convocar elecciones

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tiene la intención de disolver la Cámara Baja para convocar elecciones anticipadas poco después de la apertura de la sesión parlamentaria anual la próxima semana, informó este miércoles el líder del partido socio de su coalición.

Takaichi asumió en octubre como la primera mujer jefa de gobierno de Japón, y su gabinete tiene un apoyo de la opinión pública de alrededor del 70%.

El bloque gobernante dispone de una estrecha mayoría en la cámara baja del Parlamento, lo que le dificulta impulsar su ambiciosa agenda política.

«La primera ministra Takaichi me informó que disolverá la Cámara Baja al comienzo de la sesión parlamentaria ordinaria», declaró a los periodistas Hirofumi Yoshimura, copresidente del Partido de la Innovación de Japón.

Según Yoshimura, la primera ministra tiene previsto dar una rueda de prensa el lunes para explicar su decisión.

Si la cámara baja se disuelve el 23 de enero, cuando comienza la sesión parlamentaria ordinaria, la fecha más probable para las elecciones sería el 8 de febrero, según medios de comunicación local.

Acortando al máximo el período entre la disolución y las elecciones, Takaichi espera limitar el impacto de los comicios en los debates parlamentarios sobre el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio, según el diario Yomiuri.

Takaichi espera que una mayoría más amplia le permita implementar su programa de gasto presupuestario más «proactivo» y mejorar las relaciones con China, que se han deteriorado desde que la primera ministra sugirió en noviembre que Japón podría intervenir militarmente en caso de ataque a Taiwán, la isla autónoma cuya soberanía reclama Pekín.

Takaichi es la quinta primera ministra japonesa en cinco años, y fue electa inicialmente como jefa de un gobierno de minoría.

El bloque gobernante alcanzó la mayoría en la cámara baja en noviembre, cuando tres legisladores se unieron al partido de Takaichi. La coalición permanece en minoría en la cámara alta.

