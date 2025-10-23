Primera ministra letona destaca importancia de sanciones para llevar a Rusia a negociar

Bruselas, 23, oct (EFE).- La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, destacó este jueves la importancia de las sanciones europeas y de Estados Unidos con el objetivo de llevar a Rusia a la mesa de negociaciones para alcanzar la paz en la guerra ruso-ucraniana.

«Es muy importante para nosotros. Hemos visto en las noticias que Estados Unidos ha impuesto sanciones muy directas al sector energético ruso, y es muy importante que hagamos nuestro 19º paquete de sanciones», dijo Silina en Bruselas en el marco de la cumbre de los líderes europeos.

«El sector energético es la principal fuente de ingresos de Rusia. Estamos viendo que Rusia está teniendo dificultades y eso es exactamente lo que queríamos lograr, que no tenga suficientes recursos para seguir con la guerra y que sea empujada a sentarse en la mesa de negociación para acabar con la guerra», abundó.

Silina también se refirió al modo en que puede usar la Unión Europea (UE) al servicio de Ucrania los activos rusos congelados, otro modo con el que presionar a Moscú, y apuntó que los europeos deben estar «bien preparados» para enfrentarse a eventuales respuestas judiciales rusas para impedir esa medida. EFE

