Primera visita a Moscú del presidente de la OSCE desde la invasión de Ucrania

Una delegación de la OSCE visitó el jueves Moscú, por primera vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, para tratar de reanudar el diálogo, anunció el viernes su presidente en ejercicio, Ignazio Cassis.

«No se puede avanzar con monólogos de ambos lados», declaró el ministro suizo de Relaciones Exteriores, en una conferencia de prensa a su regreso a Viena, donde está la sede de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Cassis y el secretario general de la OSCE, el turco Feridun Hadi Sinirlioglu, se entrevistaron con el ministro ruso de Relaciones Exteriores Serguei Lavrov el jueves por la noche y el viernes por la mañana, dos horas en cada ocasión, precisó.

En este encuentro «ambos dirigentes de la OSCE insistieron en la necesidad de poner fin a la guerra en Ucrania. Subrayaron el alto costo humano que la guerra sigue imponiendo», indicó la OSCE en un comunicado.

El lunes, ambos responsables se entrevistaron con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Kiev.

«Lo que hicimos fue hacer el primer paso, mostrar la voluntad de ir al encuentro y decir, hola, estamos aquí para hablarles y escucharlos», dijo Cassis, quien trata de que retorne a la arena diplomática la organización nacida de la Guerra Fría.

Hay que «recordar que esta organización existe y pedir» a sus 57 países miembros «si quieren utilizarla o no», añadió Cassis, mencionando a los países de la Unión Europea y de la OTAN.

La OSCE «tiene experiencia» y podría realizar una «misión de seguimiento y verificación en el marco de un cese el fuego, para la gestión de la posguerra», agregó.

La misión de observación de la OSCE desplegada en el este de Ucrania en 2014 salió precipitadamente del país tras la ofensiva en 2022 y tres de sus empleados ucranianos bajo mandato oficial, que fueron detenidos y condenados por espionaje aún están presos en Rusia.

