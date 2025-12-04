Principal aeropuerto venezolano opera con oferta internacional reducida tras cancelaciones

Caracas, 4 dic (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela, operaba este jueves con una oferta limitada de vuelos internacionales tras la suspensión de viajes de la aerolínea colombiana Wingo y de su matriz, la panameña Copa Airlines, que se sumaron a otras ocho que cancelaron temporalmente sus itinerarios luego del aviso de «extremar la precaución» al sobrevolar el país.

Según la página web de Maiquetía, estaban agendados para este jueves 11 vuelos -seis de salida y cinco de llegada- hasta las 23:30 hora local (03:30 GMT).

Entre los viajes de salida, están dos de las aerolíneas nacionales Laser y Avior, que ya partieron hacia Curazao, mientras que la estatal venezolana Conviasa tiene previstos dos viajes a Cuba.

El quinto vuelo previsto será operado por Avior con destino a Bogotá, mientras que otro partirá hacia Bolivia a cargo de Boliviana de Aviación (BOA).

En cuanto a los vuelos de llegada, hay dos viajes programados desde Curazao y Bogotá operados por Avior. Por su parte, Laser volará desde Curazao, BOA desde Bolivia y Conviasa de Cuba

En la página web de Maiquetía aparecían seis vuelos cancelados de Copa -tres con salida desde Caracas y tres con llegada a la capital venezolana-, luego de que la aerolínea panameña anunciara la suspensión de todas sus operaciones programadas para este jueves y viernes.

Copa tomó esta decisión debido a «intermitencias en una de las señales de navegación» detectadas por sus pilotos el miércoles, una situación que también reportó la aerolínea colombiana Wingo. Esta última canceló, igualmente, sus vuelos programados para este jueves y viernes desde y hacia Caracas por la misma causa.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela indicó que espera que Wingo y Copa reinicien sus vuelos en 48 horas.

Por su parte, Laser informó este jueves que canceló sus viajes en la ruta desde Caracas a Madrid y viceversa hasta el 8 de diciembre por «causa de fuerza mayor», luego de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzara una «alta recomendación» a los operadores civiles de no sobrevolar el país suramericano.

La decisión de Laser, Wingo y Copa llega en un momento crítico en Venezuela, en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas por el despliegue aeronaval en el mar Caribe, que Donald Trump defiende como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que el presidente Nicolás Maduro considera un intento para propiciar un cambio de régimen en el país suramericano.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. había instado a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

Por esa razón, varias aerolíneas cancelaron sus viajes y, en respuesta, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el INAC revocaron la concesión de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa y Plus Ultra.EFE

