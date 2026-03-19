Principales instalaciones petrolíferas y gasísticas del Golfo Pérsico

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Redacción Internacional, 19 mar (EFE).- El golfo Pérsico, donde Israel atacó en las últimas horas el campo de gas de South Pars, un gigantesco yacimiento de gas natural, concentra muchas de las refinerías de petróleo e instalaciones gasistas, plantas de tratamiento, terminales y oleoductos más importantes del mundo.

Irán

Campo de gas de South Pars

En la costa norte del golfo Pérsico, frente a la costa sur de Irán, es la parte iraní de un yacimiento submarino gigantesco, el más grande del mundo, compartido con Qatar, que lo llama North Field.

Situado en las proximidades de la ciudad de Siraf y otras zonas industriales iraníes, como Asaluyeh, ha sido atacado en las últimas horas por el Ejército israelí.

Refinerías de Siraf

El complejo de refinerías de Siraf, en marcha desde 2016 y aún en desarrollo, está formado por ocho refinerías que comparten puerto y almacenamiento y que en conjunto pueden producir 480.000 barriles al día de condensado de gas, procedente del cercano yacimiento de South Pars.

Complejo de South Pars Gas

Cercano a las refinerías de Siraf y ubicado en la ciudad de Asaluyeh, este complejo industrial se encarga de procesar el gas del campo de South Pars y está considerado como uno de los polos energéticos más importantes del mundo. Incluye múltiples instalaciones industriales como plantas de tratamiento de gas y refinerías de condensado y es clave para la generación eléctrica y el consumo doméstico.

Refinería de Abadán

Ubicada en la isla de Abadán, en el suroeste del país dentro de la provincia de Juzestán, es una de las más grandes y antiguas de Irán -opera desde 1912- y de Oriente Medio y produce alrededor de 630.000 barriles/día. Desempeña un papel fundamental en la industria petrolera iraní y en el suministro de productos derivados del crudo en el país persa. Sufrió un importante incendio en julio pasado.

Refinería de Bandar Abbas

Inaugurada en 1997 y situada en la costa iraní del golfo Pérsico, Bandar Abbas es una de las refinerías más modernas de Irán, produce 350.000 barriles al día, y está diseñada para procesar crudos pesados.

Estrella del golfo Pérsico

Situada junto a la anterior, en el puerto meridional de Bandar Abbas, se encuentra la refinería Persian Gulf Star, bautizada como ‘Estrella del Golfo Pérsico’, que funciona desde 2017 y está diseñada para producir gasolina de alta calidad mediante condensado de gas, en lugar de crudo. Es la mayor refinería de condensados del mundo.

Isla de Jarg

La terminal petrolera de la isla de Jarg, situada en el norte del golfo Pérsico, es un enclave crítico para la economía iraní y su control es decisivo para el gobierno de Irán, porque a través de ella pasan el 90 % de las exportaciones petrolíferas del país.

En Jarg se localiza una terminal petrolera con dos muelles principales y capacidad para cargar hasta siete millones de barriles por día, el equivalente a diez buques superpetroleros, aunque a su máximo rendimiento podría alcanzar entre 8 y 10 millones de barriles.

Catar

North Dome Field

Es la mayor reserva de gas natural del mundo, compartida con Irán (donde se denomina South Pars). Alimenta de forma directa las instalaciones de Ras Laffan mediante una extensa red de plataformas offshore y gasoductos submarinos.

Ras Laffan Industrial City

El centro de gas natural licuado (GNL) más importante del mundo, ya que integra transporte, procesamiento e instalaciones portuarias. Inaugurado en 1996, sirve como base terrestre para la explotación del yacimiento de North Field. La instalación fue atacada por Irán el 18 de marzo de 2026 como respuesta al ataque israelí a las instalaciones gasísticas de South Pars.

Arabia Saudí

Samref

Importante refinería de petróleo, situada en el Mar Rojo, en Yambu Industrial City, y operada por Saudi Aramco y ExxonMobill. Opera desde 1984, inicialmente con capacidad para 263.000 barriles de crudo, pero actualmente puede producir más de 400.000 barriles al día. Permite exportar petróleo sin pasar por el golfo Pérsico ni el estrecho de Ormuz. Las autoridades saudíes informaron este jueves del ataque de un dron iraní a la refinería.

Safaniya Oil Field

El mayor campo petrolero ‘offshore’ (debajo del fondo del mar, en lugar de estar en tierra firme) del mundo, ubicado en el golfo Pérsico, frente a la costa de Arabia Saudí. Produce entre 1,1 y 1,3 millones de barriles al día. Su operador es Saudi Aramco.

Kuwait

Mina Al Ahmadi Refinery

Situada en Al Ahmadi, en la costa sur de Kuwait, cuenta con terminales marítimas y es la refinería más grande del país, con capacidad para 466.000 barriles/día. Produce gasolina, diésel, fuelóleo y ‘jet fuel’.

Mina Abdullah Refinery

Se encuentra en Mina Abdullah, al sur de Kuwait, cerca de Al Ahmadi. Cuenta con una capacidad de 270.000 barriles/día y se caracteriza por ofrecer productos refinados de mayor calidad: combustibles bajos en azufre y diésel limpios.

Ambas refinerías han sido atacadas en las últimas horas por Irán, en respuesta al ataque israelí contra el campo de gas natural de Pars South.

Emiratos Árabes Unidos

Habshan Gas Processing Complex

Una de las mayores instalaciones de procesamiento de gas del mundo, compuesta por cinco plantas con una capacidad total de más del equivalente a un millón de barriles de petróleo al día. En la planta se llevan a cabo tareas de separación de componentes y compresión, antes de su transporte hacia el polo industrial de Ruwais para su uso en generación eléctrica, petroquímica y exportación.

Shah Gas Field

En 2014 empezó su producción la mayor planta de gas ultraácido del mundo, con capacidad para producir 1.280 millones de pies cúbicos estándar de gas al día, equivalentes a más de 200.000 barriles de petróleo. Suministra alrededor del 20 % del gas de los Emiratos Árabes Unidos y el 5 % del azufre granulado mundial. Un ataque iraní el 16 de marzo obligó a interrumpir las operaciones en la planta.

Fujairah Oil Terminal

Situada en la costa oriental de Emiratos Árabes Unidos es una de las principales infraestructuras mundiales de almacenamiento y exportación de crudo y productos refinados, cuya ubicación fuera del estrecho de Ormuz le confiere un valor estratégico. La carga de petróleo en el puerto de Fujairah, se detuvo parcialmente el 17 de marzo, después de que el tercer ataque iraní en cuatro días provocara un incendio en la terminal de exportación.

Bahréin

Sitra Refinery

Única refinería de Bahréin, situada en la isla de Sitra, en la costa este de Bahréin (golfo Pérsico), con capacidad para 267.000 barriles/día. Procesa crudo propio e importado, especialmente de Arabia Saudí, y fabrica diésel, gasolina, fuelóleo, ‘jet fuel’ y productos petroquímicos. El pasado 9 de marzo drones lanzados por Irán provocaron al menos 32 heridos y un incendio en la refinería.

Principales oleoductos

Entre los principales oleoductos en el golfo Pérsico, en Irán están los de Goreh–Jask, que va del suroeste de Irán al golfo de Omán; Abadán–Khorramshahr–Bandar-e Mahshahr, que conecta la refinería de Abadan Refinery con las terminales de Bandar-e Mahshahr; y el que une la zona petrolera de Arvand con el puerto de Bandar-e Imam Jomeini.

En Arabia Saudí el oleoducto Trans-Arabia/Petroline, que conecta el campo petrolero de Abqaiq con el puerto de Yanbu en el Mar Rojo; y el Abqaiq–Ras Tanura, entre la región petrolera de Abqaiq y el puerto de Ras Tanura en el golfo Pérsico.

Entre Irak y Turquía, el oleoducto Basra–Ceyhan, desde la zona petrolífera del sur de Irak hasta el puerto turco de Ceyhan en el Mediterráneo.

Además hay oleoductos, de menor longitud, en el interior de Kuwait y de los Emiratos Árabes Unidos. EFE

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