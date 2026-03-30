Prisión preventiva para otro alcalde del partido opositor de Turquía acusado de corrupción

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Estambul, 30 mar (EFE).- Un tribunal de Estambul ha decretado este lunes prisión preventiva para Özkan Yalim, alcalde de Usak, una ciudad de 200.000 habitantes en Anatolia occidental, en un caso que se suma a la decena de juicios abiertos a alcaldes del partido opositor el socialdemócrata CHP y que este considera maniobras políticas.

Yalim, alcalde de Usak desde las elecciones municipales de 2024, en las que la ciudad pasó del AKP, el partido islamista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al CHP, fue detenido el viernes pasado junto a otras 12 personas.

Todos están acusados de delitos de corrupción y sobornos mediante la manipulación de licitaciones municipales, en un caso similar al del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, detenido hace un año, y otra decena de alcaldes del mismo partido.

Nueve pasaron hoy a prisión preventiva, mientras que otros 4 fueron puestos en libertad con cargos, informa la agencia turca Anadolu.

Desde las elecciones de 2024 en los que el CHP fue el partido más votado del país, arrebatando numerosos municipios al AKP, que gobierna Turquía desde 2002, un total de 19 alcaldes han sido detenidos y enviados a prisión preventiva bajo acusaciones de corrupción, 18 de ellos socialdemócratas.

El CHP considera que todas estas detenciones, empezando por la de Imamoglu, son una operación política para neutralizar al candidato presidencial opositor y erosionar la fuerza del partido mediante una instrumentalización de la judicatura. EFE

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