Privan de la libertad a médico, padre del alcalde de Taxco, al sur de México

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Chilpancingo (México), 13 abr (EFE).- El médico Juan Vega Arredondo, director del Hospital General Adolfo Prieto de Taxco y padre del alcalde del municipio del sureño estado mexicano de Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, fue reportado como desaparecido, por lo que autoridades de los tres órganos de gobierno desplegaron un operativo por tierra y aire para dar con su paradero.

De acuerdo con reportes policiacos, la privación de la libertad del médico habría ocurrido la noche del sábado en el trayecto del hospital a su domicilio luego de su jornada laboral. Su vehículo fue abandonado en la comunidad de Acamixtla.

Sin embargo, fue hasta la noche del domingo que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió la ficha de búsqueda que confirmó el hecho.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó en un comunicado que tras el inicio de las investigaciones por el delito de desaparición cometida por particulares, se activaron los protocolos institucionales de búsqueda con acciones operativas y de campo.

Este lunes corporaciones de los tres órdenes de Gobierno reforzaron la búsqueda de Vega Arredondo. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó drones, helicópteros y vehículos todo terreno como parte del operativo en distintos puntos de la región Norte de Guerrero, donde se ubica ese municipio.

También se han sumado integrantes de esa corporación procedentes de Morelos y el Estado de México.

El presidente municipal, Juan Andrés Vega Carranza, mantiene suspendidas sus actividades públicas desde el domingo y no existe algún pronunciamiento oficial al respecto.

Taxco de Alarcón es el tercer municipio de Guerrero con mayor importancia turística; por su vocación religiosa y cultural se mantuvo con lleno total en la recién concluida Semana Santa.

A la par, esa ciudad colonial permanece asolada por grupos delictivos que se disputan el control, lo que ha paralizado sus actividades en al menos dos ocasiones en los últimos años por el cobro de piso y extorsión a establecimientos y al transporte público.

Recientemente la FGE ha informado sobre acciones y detenciones de presuntos integrantes de grupos criminales que operan en esa ciudad platera. EFE

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