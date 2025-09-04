Procesan en Ecuador a círculo de cabecilla criminal por lavado de 17 millones de dólares

(Actualiza con prisión preventiva ordenada por el juez)

Quito, 4 sep (EFE).- La Fiscalía de Ecuador procesó a dos personas naturales y una jurídica por presuntamente haber lavado activos por 17 millones de dólares entre 2021 y 2024 y mantener vínculos con Leonardo Briones (alias Mexicano), un cabecilla de la banda criminal Los Lobos acribillado a tiros en la costa de Ecuador en el mes de julio.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez ordenó, a petición del Ministerio Público, el ingreso en prisión preventiva de César C., alias Tranza, exsocio criminal de Mexicano; y Gabriela P., la única accionista de la empresa pesquera PezzyMar, procesada por ser la entidad con la que presuntamente lavaban el dinero.

Además, ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de los procesados y la incautación de bienes. Asimismo, dispuso la suspensión de la empresa PezyMar.

Tranza ya fue condenado a 10 años de prisión por un delito de delincuencia organizada en 2024. Sus actividades estaban orientadas a ser la mano derecha de Mexicano.

Por su parte, Gabriela P. era una persona de confianza de Mexicano y su esposa, quien también fue asesinada junto a su marido en julio. Ambos le otorgaron todos los poderes de la empresa pesquera que gestionaban.

Briones fue asesinado junto a su pareja y dos militares retirados que ejercían como sus escoltas en la ciudad de Manta, provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por el crimen organizado.

La víctima estaba catalogado como un objetivo de intermedio valor para las fuerzas de seguridad por ser el presunto cabecilla de Los Lobos, según informó la Policía de Ecuador poco después del crimen.

Los Lobos es uno de los grupos armados que han sido catalogados como «terroristas» en el marco del «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado.

Las autoridades atribuyen a estos grupos la escalada de violencia sin precedentes que vive Ecuador en los últimos años y que lo ha llevado a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de asesinatos.

Este jueves, durante su visita a Ecuador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que EE.UU. pasaría a catalogar como terroristas a las bandas de Los Lobos y Los Choneros para facilitar la lucha contra el crimen organizado. EFE

