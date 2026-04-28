Productor chino de chips fotónicos Lightelligence multiplica valor por 5 en debut bursátil

3 minutos

Shanghái (China), 28 abr (EFE).- El fabricante chino de chips fotónicos Lightelligence debutó hoy en Hong Kong multiplicando casi por cinco (+380,35 %) su valor a la apertura tras protagonizar una salida a bolsa valorada en unos 323 millones de dólares gracias al furor entre inversores por la inteligencia artificial (IA).

Concretamente, las acciones de la tecnológica abrieron en 880 dólares hongkoneses (112,3 dólares, 95,9 euros) por unidad frente a los 183,2 dólares hongkoneses (23,4 dólares, 20 euros) que la compañía había fijado para su oferta pública. Hacia las 10:30 hora local (02:30 GMT), el repunte se había moderado ligeramente hasta un 362 %.

Lightelligence, también conocida como Shanghai Xizhi Technology, vendió 13,8 millones de participaciones para recaudar unos 2.527 millones de dólares hongkoneses (323 millones de dólares, 275 millones de euros) y convertirse en el primer fabricante chino de chips fotónicos en cotizar en el parqué de la antigua colonia británica.

El interés que suscitó esta salida a bolsa queda demostrado por la tasa de ‘sobresuscripción’: la porción de las acciones en venta destinada a inversores minoristas atrajo un interés 5.785 veces superior al propio tamaño de ese paquete de participaciones ofertadas.

Lightelligence fue fundada en 2017 por el científico Shen Yichen, con formación en el estadounidense Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), y aseguró haber sido la primera compañía en conseguir desplegar a gran escala unidades de computación híbridas entre óptica y electrónica.

La diferencia entre esas dos ramas reside en que, por ejemplo, las tarjetas gráficas (GPU) tradicionales funcionan con electrones moviéndose a través del silicio, mientras que los chips fotónicos utilizan fotones -es decir, luz- para procesar y transmitir datos.

Subidos a la ola de la IA

Según la prensa local, los fabricantes de esta modalidad de chips, que inicialmente solo se empleaban en investigación científica, están subiéndose a la ola mundial de la IA para dar un paso adelante en términos de producción y comercialización.

El negocio de Lightelligence se divide en dos segmentos principales, el de computación óptica, que reduce las limitaciones de latencia, ancho de banda o potencia en centros de datos, y el de interconexión óptica, que permite la transferencia de datos a alta velocidad entre chips y sistemas como tarjetas gráficas o procesadores.

La compañía dedicará en torno a un 70 % de lo recaudado con su salida a bolsa a tareas de investigación y desarrollo (I+D) principalmente en esos dos negocios.

La fuerte inversión en I+D fue uno de los factores que hizo que Lightelligence perdiese unos 1.300 millones de yuanes (191 millones de dólares, 163 millones de euros) en 2025, incluso pese a que aumentó sus ventas en un 76 %.

Según la consultora Frost & Sullivan, los chips fotónicos pasarán de una cuota de mercado del 0,5 % en 2025 a una del 20 % hacia 2040 en el sector chino de semiconductores para inferencia de la IA, término que alude a la ejecución de un modelo ya entrenado para hacer predicciones sobre datos nuevos que no ha visto anteriormente.

El de Lightelligence es un nuevo capítulo de las espectaculares salidas a bolsa protagonizadas estos los últimos meses en los mercados chinos por tecnológicas relacionadas con el auge de la IA, algo que también responde a las expectativas de que Pekín preste apoyo al sector tras declarar la autosuficiencia tecnológica como prioridad para el nuevo plan quinquenal (2026-2030) ante la guerra comercial con Estados Unidos. EFE

vec/imh/rrt