Prohíben una multitudinaria marcha pro-Palestina en Australia por motivos de seguridad

2 minutos

Sídney (Australia), 21 ago (EFE).- Un tribunal de Brisbane, este de Australia, prohibió este jueves una marcha pro-Palestina prevista para cruzar el puente Story, uno de los más icónicos de dicha ciudad, después de que la Policía de Queensland argumentara que la protesta, en la que iban a participar 7.000 personas, representaba «un riesgo real y significativo» para la seguridad.

La marcha estaba prevista para el domingo y formaba parte de una acción a nivel nacional contra la guerra en Gaza y después de que manifestaciones similares se produjeran en otras ciudades como Sídney, congregando a unas 100.000 personas y bloqueando Harbour Bridge, el más importante de la ciudad.

La magistrada principal de Queensland, Janelle Brassington, denegó hoy la autorización para la marcha y dijo que la misma «supone un riesgo real y significativo para la seguridad debido a las características del lugar elegido», según declaraciones recogidas por la cadena pública australiana ABC.

La Policía de Queensland había intentado negociar con los organizadores de la manifestación, que estimaba la afluencia a la misma en unas 7.000 personas, con el fin de tratar de redireccionarla, sin embargo, no alcanzaron acuerdo.

El comisionado de la Policía interpuso entonces una demanda judicial amparándose en la Ley de Reunión Pacífica, solicitando una orden que prohibiera la autorización de la marcha propuesta en su forma prevista.

La organización de la protesta ha señalado que tratará de apelar la decisión y decidirá los siguientes pasos en los próximos días.

Centenares de miles de personas participaron el pasado 3 de agosto en una ‘Marcha por la humanidad’ a favor de Palestina en Sídney y Melbourne, las dos ciudades más pobladas de Australia, donde los manifestantes gritaron consignas contra el Gobierno de Israel, por sus ataques militares sobre Gaza, que enfrenta un cerco que ha causado una severa escasez de alimentos.

Mostrando pancartas, australianos y extranjeros caminaron bajo la lluvia en Sídney hasta llegar al emblemático Harbour Bridge, pese a que la Policía había negado la autorización para transitar este sitio, debido a la falta de tiempo para preparar vías alternas.

Sin embargo, la manifestación llegó al puente, encabezada por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se puso al frente de la marcha y sostuvo junto a un grupo de activistas una tela larga que llamaba a «salvar Gaza», el territorio al que Israel bloquea desde hace meses la entrada de alimento. EFE

