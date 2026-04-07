Propuesta de Noboa para cambiar la forma de designar autoridades vuelve a Corte de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 6 abr (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador decidió este lunes enviar a la Corte Constitucional una propuesta de enmienda a la Constitución que hizo el presidente, Daniel Noboa, para transferir la competencia de la designación de autoridades a la Asamblea Nacional (Parlamento), después de que el mandatario hizo unos cambios solicitados por el alto tribunal.

El pasado martes, la alta corte informó que había avalado una propuesta enviada en septiembre por el presidente Noboa, que deberá ser aprobada por la ciudadanía en un referéndum, pero le ordenó que realice unos cambios en los anexos de la pregunta y les remita nuevamente el contenido final para revisarla.

Sin embargo, el mandatario envió los cambios al CNE, que este lunes indicó que no podía pronunciarse sobre el contenido del documento, pues debía ser revisado antes por los jueces constitucionales.

La decisión provocó un debate en el pleno, ya que la consejera Elena Nájera aseguró que lo correcto era devolver la propuesta a Noboa para que sea él quien lo envíe a la Corte, pues ellos no tenían competencias para hacerlo.

Actualmente es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano compuesto por siete personas elegidas por votación popular, las que tienen, entre otras funciones, el mandato de designar autoridades de la Fiscalía, Consejo de la Judicatura, CNE, Contraloría, Defensoría del Pueblo, entre otros.

Noboa busca que se elimine esa facultad que tiene el CPCCS y propone que sea la Asamblea Nacional, que actualmente tiene mayoría oficialista, la que designe a través de estos procesos a las autoridades para garantizar la «participación ciudadana».

Si los cambios son validados por la Corte, el presidente podrá emitir un decreto para convocar a un referéndum en el que se consultará a la ciudadanía si está de acuerdo o no con esta modificación en el sistema de designación de autoridades.

El primer aval de la Corte llegó días después de que el CNE decidió adelantar al 29 de noviembre las elecciones locales que estaban previstas para el 14 de febrero de 2027, en las que también se elegirá a los consejeros del CPCCS.

La decisión de adelantar los comicios ha sido criticada especialmente por movimientos políticos como el correísmo, que actualmente está suspendido y que asegura que se busca impedir sus candidaturas y la participación de los partidos opuestos a Noboa.

Además, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite el viernes pasado una impugnación contra esa decisión, interpuesta por el conservador Partido Social Cristino (PSC), que busca que se revoque. EFE

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